Tunisie: « Get'IT » célèbre 20 ans d'actions Un engagement pour l'export du numérique tunisien

«Get'IT», acteur de référence dans les solutions digitales à haute valeur ajoutée, a célébré, récemment, son 20e anniversaire. Devant ses partenaires et membres, le groupement a marqué deux décennies de succès et de synergies et a dévoilé sa vision pour les années à venir axée sur la coconstruction et le partage.

Depuis sa création en mai 2005, « Get'IT » s'est imposé comme un partenaire stratégique pour la transformation digitale des entreprises et organisations en Afrique, Europe et Moyen-Orient. Son modèle unique de « One Stop Shopping » fédère les expertises pour proposer une offre consolidée, complémentaire et sur mesure, répondant aux défis complexes du marché global.

La force d'un écosystème puissant et intégré

La réussite de « Get'IT » repose sur la synergie de son collectif. Avec 14 entreprises membres actuellement, plus de 2.000 experts et un book de plus de 1.800 success stories dans 45 pays, le groupement dispose d'une force de frappe unique. Cette expertise multisectorielle lui permet d'intervenir avec agilité dans des domaines aussi variés que la banque, l'assurance, l'industrie, la santé, les télécoms, l'énergie, le transport, l'éducation, le tourisme et le secteur public.

Mais au-delà des chiffres, cette performance repose sur un socle de principes qui cimente le collectif. Au coeur de l'ADN de « Get'IT » se trouvent des valeurs fondamentales qui guident chaque partenariat : le partage des connaissances pour favoriser le progrès commun ; la coopération comme moteur de réussite; l'intégrité absolue comme pilier de confiance ; et l'excellence comme signature de la qualité tunisienne.

A ces piliers s'ajoute une ambition internationale claire : celle de positionner le savoir-faire tunisien comme une référence mondiale et de coconstruire des solutions adaptées aux enjeux globaux de ses clients.

« Ces vingt années représentent bien plus qu'un anniversaire ; elles témoignent de la puissance de notre modèle collaboratif », a déclaré Imed El Abed, président de « Get'IT ». « Notre force réside dans notre capacité à unir nos talents pour innover et créer de la valeur équitable pour tous nos partenaires. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement notre passé, nous nous engageons à construire un futur qui soit à la fois performant, inclusif et durable ».

Une expertise complète au service de la souveraineté numérique

Pour relever les défis complexes de la transformation digitale, « Get'IT » mobilise un large éventail de compétences. Le groupement ne se contente pas de fournir des services; il conçoit et intègre des écosystèmes technologiques complets, de l'infrastructure à l'application métier. Son expertise s'ancre d'abord dans la maîtrise des fondations technologiques robustes et sécurisées, incluant des solutions de pointe en cloud, cybersécurité, gestion de data centers et systèmes embarqués.

Sur ce socle, le groupement déploie son savoir-faire en ingénierie de solutions innovantes, développant des logiciels sur mesure, des applications web et mobiles performantes et des architectures télécoms résilientes. A l'ère du Big Data, « Get'IT » excelle dans la valorisation stratégique de la donnée, qu'il transforme en avantage compétitif grâce à l'Intelligence Artificielle (IA) et l'Internet des Objets (IoT). Cette approche intégrée se concrétise par le développement de plateformes pionnières dans des secteurs d'avenir comme la e-santé, le e-tourisme et la modernisation des services publics (e-gouvernement).

Cet arsenal technologique est renforcé par une offre d'accompagnement stratégique (conseil, audit, gestion de projet, intégration), garantissant une appropriation réussie et durable des solutions mises en oeuvre.