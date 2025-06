Ile Maurice: Interpellations attendues dans la haute hiérarchie policière

L'enquête sur l'affaire du Reward Money connaît une nouvelle intensité. Cette semaine s'annonce cruciale avec des interpellations attendues au sommet de la hiérarchie policière, alors que la Financial Crimes Commission (FCC) cherche à faire toute la lumière sur un système perverti. Un point clé fait désormais l'objet d'un questionnement profond : le Reward Money aurait dû être versé uniquement après l'arrestation des véritables commanditaires du trafic de drogue - et non aux seuls agents ayant saisi la marchandise ou arrêté de simples intermédiaires. Cette dérive soulève des soupçons graves de détournement et de complicités internes.

L'affaire prend une tournure nationale depuis l'arrestation de l'assistant-commissaire de police (ACP) Lilram Deal. L'enquête de la FCC met en lumière un potentiel détournement de Rs 240 millions. De nombreuses unités policières, dont certaines considérées jusqu'ici comme intouchables, sont désormais concernées. Les enquêteurs tentent de répondre à une série de questions troublantes : Pourquoi les récompenses sont-elles distribuées alors que les cerveaux du trafic restent libres ? Qui, dans les rangs supérieurs, a touché la plus grosse part de l'argent ? Le système semble conçu pour s'interrompre avant d'atteindre ceux qui tirent réellement les ficelles. Cela remet en cause l'efficacité - et la probité - du dispositif de lutte contre le narcotrafic.

Un autre angle désormais exploré par la FCC est la possible existence d'un réseau structuré de trafic international, opérant comme un syndicat. Selon les premières révélations, plusieurs trafiquants se coordonneraient pour mutualiser leurs cargaisons. À l'arrivée, une fraction de la drogue est volontairement sacrifiée : un membre est arrêté pour faire diversion, pendant que le reste de la marchandise circule librement vers d'autres commanditaires. Ce mode opératoire, à la fois cynique et sophistiqué, révèle un haut niveau de planification. Il expliquerait pourquoi certaines opérations de l'ADSU échouent systématiquement à remonter jusqu'aux têtes pensantes. Plus inquiétant encore : des liens entre les opérations en liberté et les réseaux actifs dans certaines prisons sont désormais évoqués.

Dans cette affaire tentaculaire, le scandale du Reward Money n'est qu'un symptôme d'un mal plus profond. Le système, qui devait récompenser les résultats tangibles dans la lutte contre la drogue, semble, au contraire, encourager un fonctionnement corrompu, qui protège les puissants et sacrifie des exécutants. Cette semaine, la FCC prévoit plusieurs arrestations de figures de haut rang, ce qui pourrait marquer un tournant. La lutte contre la drogue ne peut se limiter à des simples saisies : elle exige d'aller jusqu'au bout, là où se trouvent les véritables donneurs d'ordres - et de remettre en cause un système de récompense qui, au lieu d'encourager la justice, a pu servir de couverture à l'impunité.