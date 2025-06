Ile Maurice: Licences d'entraîneurs - Le suspense tire à sa fin

On s'apprête à vivre une semaine décisive du côté de la Gambling Regulatory Authority (GRA). Après avoir longtemps observé un silence radio sur le dossier épineux des licences d'entraîneurs, l'instance régulatrice devrait cette semaine dévoiler les noms des candidats retenus.

Ce sujet était devenu le talk of the town dans le milieu ces dernières semaines, tant l'attente est grande du côté des professionnels de l'industrie, mais aussi auprès du public turfiste. Il faut dire que le temps écoulé depuis la date butoir pour le dépôt des candidatures, combiné au fait que la GRA n'avait pas pipé mot jusqu'ici sur les éventuels heureux élus, n'a fait qu'alimenter la machine à rumeurs, avec des noms circulant de part et d'autre, surtout en l'absence d'informations concrètes sur la reprise de l'activité hippique.

Une source proche du dossier nous confirme que la situation devrait se décanter cette semaine, mettant fin à cette at- tente interminable. Pour rappel, 21 candidatures avaient été reçues par la GRA en mars, mais trois postulants se sont depuis retirés. Si Santosh Gujadhur, président du Mauritius Turf Club (MTC), avait expliqué lors de l'Assemblée générale élective du club en mars que le modèle souhaité par l'organisateur comprenait une douzaine d'écuries, il s'avère que la GRA voudrait, elle, donner la chance au plus grand nombre de faire leurs preuves.

Du coup, il n'est pas à exclure que même ceux qui étaient donnés grands perdants, à l'instar de Dominic Zaki et Shirish Narang, décrochent le précieux sésame, à condition de remplir toutes les conditions requises, telles que la sûreté bancaire de Rs 3 millions, comme mentionné dans les annexes du dernier Budget.

La Personal Management License (PML), qui a alimenté pas mal de conversations ces derniers temps, pourrait être abolie pour les entraîneurs, assistants-entraîneurs et autres stable supervisors. «La rigueur adoptée pour la PML est la même que celle observée pour l'exercice de due diligence de chaque candidature reçue. Imposer cette licence à ces professionnels reviendrait à créer une certaine duplicité, ce qui est un non-sens», nous confie notre source.

L'équipe des commissaires bientôt constituée

Responsabilité, transparence et tolérance zéro envers la corruption : telle sera la nouvelle ligne conductrice de la GRA, qui, apprend-on, a abattu un énorme travail depuis janvier avec le retour de Chayan Ringadoo au poste de Chief Executive de l'instance régulatrice, laquelle bénéficie de la confiance du board. La nomination d'hommes de loi au conseil d'administration tend également à confirmer cette orientation. À noter que la GRA finalise, en collaboration avec la Mauritius Revenue Authority (MRA), la connexion des bookmakers et des casinos à sa plateforme numérique, afin de renforcer son contrôle sur le secteur du jeu à Maurice.

L'annonce des nominations devrait également intervenir cette semaine concernant la composition du nouveau board des commissaires de courses de la future Horse Racing Integrity Division. Si le choix du Chief Stipe reste encore sujet à débats, celui des autres membres de l'équipe ne souffrirait d'aucune contestation. Les anciens racing stewards Krishna Lingen et David Labelle, ainsi que l'ancien entraîneur Patrick Merven, devraient faire partie de l'aventure, tout comme Stéphane de Chalain et Yahia Nazroo, pressentis pour occuper les postes respectifs de Deputy Chief Stipe - ce dernier à temps partiel. Les postes de Racing Analyst et de Racing Specialist seront également confirmés cette semaine. Santosh Ramdin et Ajay Ramiah, deux figures bien connues du milieu, sont donnés favoris pour ces fonctions.

Les licences des jockeys et apprentis devraient aussi être finalisées dans les jours à venir. Il nous revient que la GRA souhaiterait apporter son aide autant que possible sur le dossier problématique des assurances, afin d'éviter qu'une telle pagaille ne se reproduise à l'avenir. Une collaboration étroite est également en place entre la GRA, le MTC et la Mauritius Broadcasting Corporation pour que la reprise de l'activité hippique se fasse dans les meilleures conditions pour les turfistes, privés de leur passion depuis bientôt neuf mois.