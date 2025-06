Congo-Brazzaville: Développement - Les capacités de la société civile renforcées

Les membres d'une vingtaine de structures de développement ont bénéficié d'un programme de formation pendant trois ans et demi, grâce à un appui de l'Union européenne (UE). Les résultats sont jugés encourageants en termes de capacités institutionnelles et opérationnelles des organisations de la société civile (OSC) bénéficiaires.

Les activités du projet de renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles des OSC membres du Cadre de concertation des organisations non gouvernementales de développement (Precap-CCOD) ont été officiellement bouclées, le 27 juin à Brazzaville, avec la présentation du rapport bilanciel. Celui-ci démontre des avancées dans la mise en oeuvre des formations et des évaluations. Le projet a permis d'outiller les acteurs de la société civile congolaise, notamment en matière de création et d'animation d'un site web, de planification stratégique, de stratégie de communication, de gestion du cycle de projet, ainsi que de gestion financière et comptable.

Au cours des quarante-deux derniers mois, les OSC ont été formées dans cinq localités : Dolisie, Djambala, Ouesso, Brazzaville et Pointe-Noire. D'après le président du Conseil d'administration du CCOD, Dominique Matondo, des progrès tangibles ont été réalisés sur le terrain. « Les témoignages des OSC et des autres bénéficiaires montrent que les avancées sont bien visibles. Nous saluons l'UE pour son soutien. Il appartient désormais à ces OSC de mettre en pratique leurs nouvelles compétences sur le terrain. Pour l'avenir, nous allons nous rapprocher des autorités, car il convient que le gouvernement prenne le relais. Si nous soutenons l'oeuvre du gouvernement, les autorités doivent également nous venir en aide », a-t-il déclaré.

Les porteurs de projets, tels que ceux de l'unité de production agroalimentaire, ont été accompagnés dans la réalisation de leurs initiatives de développement. Luciano Thibault Boyeka Moussolo, point focal pour l'environnement, le développement durable et le bassin du Congo, est l'un des bénéficiaires du Precap-CCOD. Il s'est réjoui que les entrepreneurs et autres porteurs de projets dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage aient été intégrés au dispositif du projet. « Nous devons toujours travailler en collaboration, que ce soit avec les pouvoirs publics ou avec des investisseurs et partenaires extérieurs », a insisté ce jeune leader.