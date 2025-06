Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Des assises sur l'employabilité et l'entrepreneuriat des étudiants

Les assises qui visent à ajuster l'écosystème de l'enseignement supérieur aux besoins de développement et du marché de l'emploie ont été ouverts le 30 juin, à Brazzaville, par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso. Ponctuées de panels interactifs entre les membres du gouvernement et les étudiants, elles prendront fin le 1er juillet.

« Ensemble, nous devons définir les contours d'un nouveau pacte pour combler le fossé qui existe encore entre formation et exigence du marché du travail », a indiqué le chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, à l'ouverture des assises sur l'employabilité et l'entrepreneuriat des étudiants.

La ministre de l'Enseignement supérieur, le Pr Delphine Edith Emmanuel, quant à elle, a posé la problématique à laquelle ces assises doivent répondre : quel enseignement pour la société congolaise en mutation ? « Les assises doivent conduire à un changement de culture universitaire axée sur la professionnalisation des formations, intégrant de nouveaux cursus », a-t-elle fait savoir. Elle a souligné la nécessité de faire en sorte que l'acquisition des connaissances et compétences soit en adéquation avec les besoins de développement et les emplois disponibles.

La première journée des travaux a été ponctuée, entre autres, par un panel sur les politiques et réformes en faveur de l'employabilité et de l'entrepreneuriat des étudiants : initiatives gouvernementales et problématiques. Un panel animé par six membres du gouvernement pour éclairer la lanterne des étudiants et des partenaires.

Parmi les acteurs qui y prennent part, il y a l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo. Sa secrétaire générale, Nancy Chenard, a salué le fait que le patronat congolais est associé à la résolution du problème de l'employabilité et de l'entrepreneuriat des étudiants. « Le secteur privé est prêt à accueillir des étudiants dans ses structures, à co-construire les programmes de formation adaptés aux besoins de l'économie », a-t-elle assuré.

La tenue des assises sur l'employabilité et l'entrepreneuriat des étudiants est, à dire vrai, une des recommandations des états généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche, a rappelé la représentante de l'Unesco, Fatoumata Marega. L'agence onusienne apporte, en effet, sa pierre à l'édification d'un système d'enseignement qui tienne compte du marché de l'emploi et qui aide les étudiants à sortir de la mentalité du fonctionnariat pour celle de l'entrepreneuriat.

Au delà de communauté estudiantine, le président de l'Union des élèves et étudiants du Congo, Chérubin Ibara, a souhaité que ces assises ne soient pas un point final mais un point de départ pour un nouveau paradigme de l'enseignement supérieur au Congo.