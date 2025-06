Sénégal: Tivaouane - Les relations séculaires entre Cheikh Ahmadou Bamba et Seydi El Hadji Malick Sy perpétuées par leurs petits-fils

La communauté mouride de Tivaouane, avec à sa tête le khalife de Cheikh Marouba Guèye, Serigne Moustapha Guèye, a célébré la 122e édition des deux rakaas du fondateur du mouridisme à Tivaouane, en juin 1903.

Serigne Babacar Sy Cissé, représentant la famille de Seydi El Hadji Malick Sy, et le porte-parole du khalife de Cheikh Marouba Guèye sont revenus sur les relations séculaires entre les deux hommes de Dieu et la stratégie utilisée contre le colon.

La cérémonie officielle s'est déroulée en présence de Serigne Babacar Sy Cissé, représentant la famille de Seydi El Hadji Malick Sy, et du préfet du département, Mamadou Guèye, qui a dirigé la délégation officielle représentant les autorités étatiques à cette occasion.

Le porte-parole du khalife, Serigne Mamadou Guèye, a salué le respect des engagements pris par les services de l'État, sous la houlette du préfet, lors du Comité départemental de développement (Cdd). « Tous les engagements ont été respectés grâce à un suivi régulier du préfet, qui a fini par mettre toutes les communautés religieuses sur le même pied d'égalité, y compris l'Église », a déclaré Serigne Mamadou Guèye devant le khalife de Cheikh Marouba Guèye.

Des prières ont également été formulées à l'endroit de la délégation officielle et, par ricochet, pour un Sénégal juste et prospère. Serigne Babacar Sy Cissé et Serigne Mamadou Guèye, porte-parole du khalife de Serigne Marouba Guèye, ont saisi l'opportunité de la cérémonie officielle, tenue le samedi 28 juin, au quartier Cheikh Marouba Guèye, pour revenir sur les relations séculaires entre Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké et Seydi El Hadji Malick Sy, ainsi que sur la stratégie utilisée face au colon.

Selon Serigne Babacar Sy Cissé, les deux hommes de Dieu ont usé de la stratégie de la résistance pacifique face aux colons, en inculquant aux talibés les enseignements et l'amour du Prophète dans les coeurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui les khassaides de Serigne Touba et les écrits de Seydi El Hadji Malick Sy continuent de résonner partout au Sénégal et même au-delà, avec des « Bamba Day » organisés aux États-Unis et dans plusieurs pays occidentaux, s'est-il réjoui.

Cheikh Ahmadou Bamba, qui était sur le chemin de l'exil en Mauritanie pour la deuxième fois, en juin 1903, escorté par des spahis sénégalais, avait tenu à exécuter la prière obligatoire des rakaas de fajr chez Cheikh Marouba Guèye avant de poursuivre sa route vers Dakar, a rappelé Serigne Mamadou Guèye. C'est l'imam ratib de la mosquée de Cheikh Marouba qui a dirigé la prière de fajr du 29 juin 2025, commémorant celle accomplie par Serigne Touba en juin 1903.