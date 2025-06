Egypte: Le pays attribue six blocs pétroliers et gaziers d'une valeur de 245 millions de dollars à des entreprises internationales

TLDR

L'Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) a attribué six nouveaux blocs d'exploration - quatre au large de la Méditerranée et deux à terre dans le delta du Nil et le nord du Sinaï.

L'investissement total prévu s'élève à 245 millions de dollars, avec des engagements pour le forage d'au moins 13 puits d'exploration.

Chevron Egypt et Shell ont obtenu les blocs offshore de North Samian et Northwest Atoll, avec des projets de forage de deux puits chacun.

L'Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) a attribué six nouveaux blocs d'exploration - quatre au large de la Méditerranée et deux à terre dans le delta du Nil et le nord du Sinaï - à un groupe d'entreprises énergétiques internationales.

L'investissement total prévu s'élève à 245 millions de dollars, avec l'engagement de forer au moins 13 puits d'exploration. Les attributions ont été faites dans le cadre de l'appel d'offres international 2024 de l'Égypte via l'EUG (Egypt Upstream Gateway), dans le cadre de la stratégie du pays visant à stimuler l'exploration et la production d'hydrocarbures.

Chevron Egypt et Shell ont obtenu les blocs offshore North Samian et Northwest Atoll, avec des plans de forage de deux puits chacun. IEOC Production, filiale d'Eni, forera trois puits au nord de Ras El Tin, tandis que Cheiron Egypt forera également trois puits à l'est d'Alexandrie. Sur terre, IPR forera deux puits dans le nord de Tanta, et Perenco explorera El Fayrouz à l'aide d'une étude sismique 3D et d'un puits.

Points clés à retenir

Ces dernières récompenses témoignent de la volonté constante de l'Égypte d'attirer les investissements étrangers dans son secteur en amont, dans un contexte de demande mondiale croissante en matière de sécurité et de diversification énergétiques. Les bassins de la Méditerranée et du delta du Nil restent les principales zones d'exploration, les infrastructures existantes permettant une commercialisation rapide des nouvelles découvertes.

L'accord comprend des majors mondiales de l'énergie telles que Chevron, Shell et Eni, ainsi que des acteurs régionaux tels que Cheiron, IPR et Perenco. Leur participation souligne la position concurrentielle de l'Égypte en Méditerranée orientale, renforcée par les récents accords d'exportation de gaz et la coopération régionale en cours. Au-delà des blocs attribués, l'Égypte continue d'offrir d'autres possibilités par l'intermédiaire de l'EUG, notamment des découvertes de gaz offshore non exploité.

L'appel d'offres actuel reste ouvert jusqu'au 2 juillet 2025, et d'autres attributions sont attendues dans le courant de l'année. Ces efforts s'inscrivent dans le cadre des objectifs plus larges de l'Égypte, à savoir le maintien de l'autosuffisance énergétique, l'augmentation de la capacité d'exportation de GNL et le positionnement du pays en tant que plaque tournante régionale du gaz en Méditerranée orientale.