Afrique de l'Est: Gadaa devient la deuxième banque à être cotée à la Bourse des valeurs mobilières d'Éthiopie

TLDR

La Gadaa Bank S.C. est devenue la deuxième banque à être cotée à l'Ethiopian Securities Exchange (ESX), suite à l'approbation officielle de son prospectus.

Cette cotation représente une étape importante dans la réforme du secteur financier de l'Éthiopie et témoigne d'une confiance croissante dans les marchés de capitaux publics du pays.

Cette décision est importante car la Gadaa Bank est la première banque de son groupe de pairs, dont l'histoire opérationnelle est relativement courte, à être cotée en bourse.

Gadaa Bank S.C. est devenue la deuxième banque à s'inscrire à la Bourse éthiopienne des valeurs mobilières (ESX), suite à l'approbation officielle de son prospectus par l'Autorité éthiopienne du marché des capitaux (ECMA) le 17 juin 2025. Cette cotation représente une étape importante dans la réforme du secteur financier éthiopien et témoigne d'une confiance croissante dans les marchés de capitaux publics du pays.

L'opération est d'autant plus importante que la Gadaa Bank est la première de son groupe de pairs, avec un historique opérationnel relativement court, à être cotée en bourse. La cotation présente une large base d'actionnaires, ce qui ouvre la voie à une plus grande formation de capital et à une participation accrue des investisseurs.

Au cours de la cérémonie d'introduction à l'ESX, le PDG Wolde Bulto a souligné l'intention de la banque d'utiliser la cotation pour stimuler l'innovation et développer ses services financiers sur mesure. Hassen Hussien, président du conseil d'administration, a souligné que la confiance et la gouvernance d'entreprise étaient essentielles à la stratégie à long terme de la banque.

Points clés à retenir

Les débuts de la Gadaa Bank à l'ESX marquent une nouvelle étape dans l'évolution de l'architecture financière de l'Éthiopie. Alors que le pays libéralise progressivement son système financier - notamment par sa récente décision d'autoriser les banques étrangères à entrer dans le secteur -, l'expansion des marchés de capitaux publics est essentielle au financement de la croissance économique à long terme.

L'ESX, lancé en 2024, vise à permettre aux entreprises d'accéder à des capitaux propres et à des capitaux d'emprunt, tout en offrant aux investisseurs locaux et à ceux de la diaspora de nouveaux canaux d'investissement. La cotation de la Gadaa Bank montre que des institutions plus jeunes adoptent les marchés publics comme moyen d'accroître et de professionnaliser la gouvernance. Tilahun E. Kassahun, directeur général de l'ESX, a décrit cette cotation comme une preuve de la confiance croissante dans l'infrastructure du marché des capitaux en Éthiopie.

Pour la Gadaa Bank, elle offre visibilité, liquidité et accès à des capitaux de croissance sur un marché où les options formelles de levée de fonds sont historiquement limitées. Alors que de plus en plus de banques et d'entreprises envisagent de s'inscrire à la cote, l'ESX se positionne progressivement comme une plateforme centrale pour l'inclusion financière de l'Éthiopie et les ambitions de croissance du secteur privé.