Niger: Dangote reporte l'introduction en bourse de ses filiales de production d'engrais et de raffinage

TLDR

Le milliardaire nigérian Aliko Dangote a reporté l'introduction en bourse de Dangote Fertilizer au quatrième trimestre 2025 et celle de Dangote Refinery en 2026.

L'annonce a été faite lors des assemblées annuelles d'Afreximbank en juin 2025. Aucune raison n'a été donnée pour justifier la révision du calendrier

Le produit de l'introduction en bourse permettra de rembourser la dette, en particulier celle de la raffinerie, qui s'élève à 3,65 milliards de dollars.

Le milliardaire nigérian Aliko Dangote a reporté l'introduction en bourse de Dangote Fertilizer au quatrième trimestre 2025 et celle de Dangote Refinery en 2026, alors qu'il prévoyait auparavant une double cotation au début de l'année 2025. L'annonce a été faite lors des assemblées annuelles d'Afreximbank en juin 2025. Aucune raison n'a été donnée pour justifier cette révision du calendrier.

L'usine d'engrais, déjà opérationnelle et exportant de l'urée, sera cotée en premier. La raffinerie, d'une valeur de 23 milliards de dollars, dont la production est encore en cours d'augmentation, suivra. Ces deux projets sont essentiels pour permettre au Nigeria d'atteindre l'autosuffisance énergétique et alimentaire.

Le produit de l'introduction en bourse permettra de rembourser la dette, en particulier celle de la raffinerie, qui s'élève à 3,65 milliards de dollars. Les analystes estiment la valeur de l'introduction en bourse à 20-25 milliards de dollars pour la raffinerie et à 2,5-3,5 milliards de dollars pour l'unité d'engrais, en fonction des conditions du marché et de la dette.

Points clés à retenir

Le retard des introductions en bourse de Dangote s'inscrit dans un contexte macroéconomique défavorable, notamment une inflation de 34 %, la dépréciation du naira et une note de crédit B+ pour Dangote Industries, déclassée par Fitch en 2024.

Malgré ces défis, les introductions en bourse prévues restent potentiellement transformatrices pour le Nigerian Exchange (NGX). Si les deux introductions en bourse se déroulent comme prévu, elles pourraient porter la capitalisation boursière totale de la NGX à plus de 100 000 milliards d'euros (60 milliards de dollars), ce qui permettrait à Dangote Industries de redevenir le premier émetteur d'actions de la bourse, devant son rival BUA Group.

L'activité engrais offre un flux de trésorerie plus stable, grâce à la demande d'exportation et à un marché mondial de l'urée favorable. En revanche, le potentiel de revenus de la raffinerie - jusqu'à 25 milliards de dollars par an - dépend de la réalisation des objectifs de production nationale et de la gestion de la dette. Les investisseurs examineront attentivement les documents d'offre pour obtenir des précisions sur les calendriers, les étapes opérationnelles et l'utilisation des recettes. M. Dangote a déjà indiqué que la raffinerie pourrait faire l'objet d'une double cotation à Londres.

Le volet international pourrait contribuer à élargir la base d'investisseurs, même si les risques de change et de gouvernance resteront des préoccupations majeures. Alors que le Nigeria fait face à des pressions inflationnistes et cherche à attirer des capitaux étrangers, le succès de ces introductions en bourse pourrait constituer une nouvelle référence pour les cotations nationales, la confiance des investisseurs et la formation de capital à l'échelle industrielle en Afrique de l'Ouest.