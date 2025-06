Tanzanie: Access Bank Tanzania achève l'acquisition de l'unité de détail de StanChart

TLDR

Access Bank Tanzania a finalisé l'acquisition de la division Consumer, Private, and Business Banking de Standard Chartered Bank Tanzania.

L'acquisition renforce considérablement la présence, la clientèle et l'offre de services d'Access Bank Tanzania.

Les clients bénéficieront désormais d'une gamme plus large de produits, notamment des prêts aux particuliers et aux PME, de l'épargne, de la gestion de patrimoine, de la banque numérique et du financement du commerce international.

Access Bank Tanzania a finalisé son acquisition de la division Consumer, Private, and Business Banking de Standard Chartered Bank Tanzania, suite à l'approbation des autorités réglementaires. L'opération marque une étape clé dans la stratégie d'expansion d'Access Bank et renforce son engagement à fournir des services financiers inclusifs et numériques à travers le pays.

L'acquisition renforce considérablement la présence d'Access Bank Tanzania, sa base de clients et son offre de services. Les clients bénéficieront désormais d'une gamme plus large de produits, notamment des prêts aux particuliers et aux PME, de l'épargne, de la gestion de patrimoine, de la banque numérique et du financement du commerce international. La banque bénéficie également de capacités transfrontalières grâce à la présence d'Access Bank Group sur 24 marchés mondiaux.

Le directeur général Imani John a déclaré que l'intégration fusionnait le solide héritage de Standard Chartered en matière de services bancaires aux entreprises avec l'innovation et la portée panafricaine d'Access Bank, créant ainsi une plateforme plus inclusive pour soutenir les objectifs d'inclusion financière de la Tanzanie.

Points clés à retenir

Cette acquisition marque l'évolution d'Access Bank Tanzania vers une banque commerciale à service complet, bien positionnée pour servir les clients fortunés, les PME, les jeunes, les femmes et les personnes non bancarisées. Elle s'inscrit dans la stratégie régionale de la banque qui vise à devenir le groupe bancaire le plus respecté d'Afrique en se développant grâce à des acquisitions ciblées et à l'innovation numérique.

La banque a renforcé sa division de banque privée, en y ajoutant la gestion de fortune sur mesure, les investissements multidevises et des gestionnaires de relations dédiés. Simultanément, elle élargit son offre numérique par le biais de son application AccessMore, de la banque USSD et de la plateforme PrimusPlus pour les PME, qui comprend des outils de financement du commerce, de conseil et de fonds de roulement. Des initiatives telles que la W Initiative, conçue pour stimuler les entreprises dirigées par des femmes grâce à des prêts, des formations et l'accès au marché, auront désormais une plus grande portée.

Entre-temps, une équipe de transition spécialisée soutient la migration des clients afin d'assurer la continuité et la satisfaction. À mesure que l'économie tanzanienne se développe, la plateforme élargie d'Access Bank pourrait jouer un rôle central dans l'extension des services financiers aux populations mal desservies, tout en créant de la valeur pour un plus grand nombre de parties prenantes dans tous les secteurs.