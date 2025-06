Tunisie: Le grand club de football de Tunis va introduire son unité commerciale en bourse

TLDR

Le conseil d'administration de la Bourse de Tunis a donné son accord préliminaire pour l'introduction en bourse de Taraji Holding.

La cotation portera sur 18,01 millions d'actions existantes et 8 millions d'actions nouvelles émises dans le cadre d'une augmentation de capital.

L'introduction en bourse de Taraji Holding marque un tournant historique dans la gouvernance du sport tunisien, en alignant le football professionnel sur les meilleures pratiques d'entreprise.

Le conseil d'administration de la Bourse de Tunis a donné son accord préliminaire pour la cotation de Taraji Holding, la branche commerciale de l'Espérance Sportive de Tunis (EST), sur le marché principal, ce qui constitue une première pour les marchés du sport et des capitaux en Tunisie. La décision a été prise lors de la réunion du conseil d'administration du 24 juin 2025.

La cotation portera sur 18,01 millions d'actions existantes et 8 millions d'actions nouvelles émises dans le cadre d'une augmentation de capital, portant le total à plus de 26 millions d'actions, d'une valeur nominale de 5 dinars tunisiens. L'offre publique - représentant 30,76% du capital social après la cotation - inclura les 8 millions d'actions nouvelles, sous la direction de MAC SA en tant que conseiller et évaluateur. L'approbation finale dépend de la validation du prospectus par le CMF.

L'introduction en bourse de Taraji Holding marque un tournant historique dans la gouvernance du sport tunisien, en alignant le football professionnel sur les meilleures pratiques d'entreprise. En tant que première entité liée au sport à être cotée à la Bourse de Tunis, l'opération ouvre de nouveaux canaux de financement tout en promouvant la transparence et la durabilité à long terme.

Le holding consolide les opérations commerciales de l'EST - y compris les droits de télévision, le sponsoring, le merchandising, la billetterie et les événements - au sein d'une entité autonome structurée pour les marchés de capitaux. La cotation vise à rendre le club financièrement autonome, plus responsable et prêt à investir.

Points clés à retenir

Dans le monde entier, les clubs de football - de Manchester United à l'Ajax - se sont tournés vers les marchés publics pour lever des capitaux et diversifier leurs revenus. La cotation de Taraji Holding fait écho à ce modèle et pourrait catalyser une adoption plus large dans le sport tunisien, en créant une nouvelle dynamique pour la gouvernance et la participation des investisseurs.

L'introduction en bourse devrait également susciter l'intérêt des investisseurs individuels pour le marché financier tunisien. Alors que les actionnaires supporters sont monnaie courante en Europe et en Amérique latine, Taraji Holding pourrait déclencher une tendance similaire en Afrique du Nord, en attirant une nouvelle génération d'investisseurs particuliers axés sur le sport.

Une fois que le prospectus approuvé par le CMF sera publié, l'offre publique sera lancée, préparant le terrain pour l'une des cotations les plus attendues de l'histoire récente du marché des capitaux tunisien.