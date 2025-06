Burkina Faso: Coopération Burkina Faso-Belgique - Le ministre Jean Marie Traoré reçoit l'Envoyée spéciale pour le Sahel

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, SEM Karamoko Jean Marie Traoré, a échangé, vendredi 27 juin 2025, avec l'Envoyée spéciale pour le Sahel du Royaume de la Belgique, Mme Sibille de Cartier.

L'émissaire Belge effectue sa visite au Burkina Faso, dans le but de réaffirmer l'engagement de son pays aux cotés du Burkina Faso et faciliter le dialogue entre les autorités des deux Etats en vue du renforcement des relations bilatérales et au-delà, promouvoir la coopération entre l'Union européenne et le pays des Hommes intègres, sous une nouvelle approche.

Selon Madame Sibille de Cartier, sa présence au Burkina Faso témoigne de l'excellence des relations diplomatiques entre les deux pays. Elle lui permettra d'effectuer un constat de terrain et d'échanger avec les autorités sur les perspectives de la coopération bilatérale bainsi que sur le dialogue avec l'Union européenne. A ce sujet, elle a rassuré le chef de la diplomatie burkinabè de la volonté de son pays avec l'Union européenne de redéfinir l'approche de cette institution pour le Burkina Faso et le Sahel, notant que la Belgique est un acteur de soutien pour le pays des Hommes intègres.

« Le Royaume de Belgique est un peu partout au Burkina Faso et il contribue à satisfaire les besoins de base des populations. Avec les autorités burkinabè, nous avons une ambition commune de la paix et votre succès est aussi notre succès », a-t-elle relevé. Le chef de la diplomatie burkinabè, tout en félicitant l'Envoyée spéciale pour la démarche, a noté que le fait de venir sur le terrain permet de prendre connaissance des réalités du pays, faire le bon diagnostic, tirer des leçons pour les prendre en compte dans l'élaboration des projets de développement. Il a surtout insisté sur le fait qu'au-delà des réponses urgentes et spontanées données, que les partenaires s'inscrivent dans la dynamique des actions durables qui seront plus bénéfiques à nos populations à long terme.

Au cours des échanges, le ministre des Affaires étrangères est revenu également sur les multiples résultats engrangés par les autorités et le peuple burkinabè dans la lutte contre le terrorisme, notamment la récupération de plus de 71% du territoire, la réouverture des écoles, la réinstallation de personnes déplacée internes et l'augmentation de la croissance économique, précisant que notre gouvernement est également engagé pour une gestion rationnelle des fonds pour soutenir ces personnes vulnérables. « Ce qui a permis aux autorités de faire d'énormes investissements pour venir en soutien aux actions militaires, notamment encourager les paysans avec l'accès facile à la terre, le labour gratuit des champs et le don de semences, optimiser la transformation industrielle et améliorer l'accès à la santé », a-t-il précisé.

A cette audience, SEM Karamoko Jean Marie Traoré a fait aussi un bref résumé sur l'historique de la création de la Confédération AES par les trois chefs d'Etat du Burkina Faso, Mali et du Niger, expliquant à son hôte que cette organisation panafricaine à pour priorité d'installer la paix durable dans la sous-région. « Il est temps que, chaque dirigeant africain prenne conscience que la lutte contre le terrorisme n'est pas seulement une affaire des pays de l'AES », a soutenu le chef de la diplomatie burkinabè. Les deux personnalités ont convenu de poursuivre les consultations bilatérales pour une meilleure collaboration entre les deux pays.