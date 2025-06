Burkina Faso: Direction générale des Douanes - L'inspecteur divisionnaire, Yves Kafando, prend le commandement

Le ministère de l'Economie et des Finances a organisé, vendredi 27 juin 2025, à Ouagadougou, une cérémonie de prise de commandement du directeur général des Douanes. L'inspecteur divisionnaire des Douanes, Yves Kafando, devient ainsi le nouveau patron de l'administration douanière.

«Inspecteurs, contrôleurs, assistants, préposés des Douanes, de par le chef de l'Etat, vous reconnaîtrez désormais pour chef, le directeur général des Douanes, l'inspecteur divisionnaire des Douanes, Yves Kafando, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour l'exécution des règlements douaniers, l'observation des lois et le système du recouvrement des recettes douanières pour le bien de la Nation entière ». Cette tradition prononcée par le ministre de l'Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, a officialisé la prise de commandement de la troupe par le nouveau directeur général de l'administration douanière.

A l'issue de la cérémonie de passation tenue, vendredi 27 juin 2025, dans la capitale burkinabè, le commandant a traduit sa gratitude au président du Faso et aux membres du gouvernement pour la confiance placée en sa personne. Il a dit mesurer l'ampleur de la mission qui lui est confiée. « Je l'accueille avec gravité, dans la pleine conscience que l'institution douanière est un pilier stratégique de l'Etat, aussi bien en matière de mobilisation des recettes que de protection du tissu économique et social », a-t-il déclaré. A la lumière de la vision audacieuse du chef de l'Etat, incarnée par la Révolution progressiste et populaire (RPP), a-t-il poursuivi, notre administration douanière est appelée à dépasser son rôle régalien pour embrasser de nouvelles responsabilités.

A en croire le nouveau DG Kafando, son institution va contribuer activement à la sécurisation du territoire, accélérer la dématérialisation, appuyer le développement socio-économique, lutter contre la fraude transfrontalière et participer à la coproduction de sécurité publique. « Cette réorientation stratégique, pour être effective, exige une gouvernance plus opérationnelle, pragmatique, de proximité, rompant avec les insuffisances relevées dans le Plan stratégique 2022-2026 », a-t-il soutenu. En acceptant cette charge, M. Kafando a dit s'inscrire dans le sillage de la reconnaissance nationale amorcée en 2022, plaçant l'intérêt supérieur de la Nation au coeur de l'action publique. Il a dit percevoir sa nomination comme un appel de la Nation à servir, au nom du devoir sacré de chaque Burkinabè, en ces heures de combat contre l'ennemi terroriste.

Apporter un nouveau dynamisme

Il a, en outre, rendu un hommage à ses devanciers qui, selon lui, ont su, dans les contextes qui furent les leurs, élever l'administration douanière à la hauteur des attentes de la Nation. Convaincu que leurs parcours sont des repères pour nourrir l'action collective, M. Kafando a promis se tenir à l'écoute de leur expérience et leurs conseils. A son prédécesseur immédiat, l'inspecteur divisionnaire des Douanes, Adama Ilboudo, a dit joindre sa voix à celle de nombreux collègues pour lui adresser ses chaleureuses félicitations. Tout en lui souhaitant une excellente continuation, il a confié que les résultats atteints, sous son magistère témoignent de son engagement sans faille.

« Dans un monde en mutation, nous devons adopter une posture prospective, savoir lire les enjeux de notre environnement régional, notamment dans le contexte de la Confédération de l'Alliance des Etats du Sahel et anticiper les mutations futures. L'heure est donc à l'anticipation, à la consolidation, à l'ouverture et à la projection vers l'avenir », a-t-il lancé. Tout en appelant à la cohésion, à la solidarité active à chaque niveau de responsabilité, Yves Kafando a dit prendre l'engagement de servir avec constance, abnégation et loyauté et donne rendez-vous à l'heure du bilan.

« J'ai l'intime conviction qu'ensemble, nous construi-rons cette forteresse douanière au service d'un Burkina Faso plus fort », foi du nouveau DG.

Le ministre de l'Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, a, pour sa part, ajouté que l'administration des Douanes, au-delà de la mobilisation des ressources pour le budget de l'Etat, contribue à la lutte pour la reconquête du territoire, à protéger les consommateurs, en luttant contre la fraude et l'importation des produits prohibés. « Beaucoup de progrès ont été réalisés, mais il y a toujours la possibilité d'apporter un nouveau dynamisme dans cette

administration, en faisant des ajustements afin de pouvoir atteindre les objectifs essentiels du Plan d'actions pour la stabilisation et le développement », a-t-il indiqué. Et de souligner que la mission du nouveau DG est de travailler à consolider les acquis, mieux organiser la Douane pour relever ses défis et surtout à moderniser les outils pour plus d'efficacité et de célérité.