Sénégal: Inclusion financière - Wave franchit un nouveau cap

La fintech panafricaine Wave Mobile Money vient de franchir un cap stratégique en obtenant un financement par emprunt de 117 millions d'euros, soit environ 76,7 milliards de FCFA, selon les informations rapportées par Le marché.finance.

Ce financement d'envergure vise à consolider les opérations du groupe et à poursuivre sa mission : rendre les services financiers numériques plus accessibles, abordables et centrés sur les besoins des utilisateurs, en particulier dans les zones où les services bancaires classiques restent limités.

Pilotée par Rand Merchant Bank (RMB), cette levée de fonds s'est réalisée avec le concours de plusieurs institutions financières de développement internationales, dont British International Investment (BII), Finnfund et Norfund.

Pour Coura Sène, Directrice régionale et responsable des affaires publiques de Wave , « ce financement est une étape décisive pour notre croissance et celle du secteur du mobile money en Afrique. Il reflète la confiance de nos partenaires dans notre modèle et notre vision ».

Elle insiste sur la nécessité de construire une infrastructure inclusive capable de répondre aux besoins des populations traditionnellement exclues du système bancaire.