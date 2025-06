Sénégal: Projection du film « une fenêtre ouverte » de Khady Sylla - La lutte contre l'incompréhension sociale

Mercredi dernier, le Musée des Civilisations Noires (MCN) a accueilli une projection exceptionnelle du film documentaire de Khady Sylla, « Une fenêtre ouverte », en présence d'un public nombreux et attentif.

Une oeuvre puissante, intime, qui interroge avec finesse la notion de folie et les frontières de la normalité. Selon le, professeur au Centre d'Etudes des Sciences et Technique de l'information et de la communication (CESTI) et critique de cinéma, Baba Diop a rappelé « la dimension thérapeutique du film ou la caméra devient instrument de survie voire de résilience ».

Réalisé en 1994, à une époque où Khady Sylla elle-même faisait l'expérience de la maladie mentale, « Une fenêtre ouverte » met en scène le dialogue silencieux et profond entre la réalisatrice et Aminta Ngom, une femme qui, dans les rues de Dakar, exposait sa folie sans retenue. De cette rencontre naît un film à trois voix : celle d'Aminta, celle de Khady derrière la caméra, et celle de l'écrivaine, lisant ses propres textes.

Le débat qui a suivi la projection a été modéré par le journaliste Moka Kamara, du quotidien national Le Soleil. Parmi les panélistes figuraient le professeur du CESTI et journaliste à SUD/ FM, Baba Diop, ainsi que M. Hadim, proche de la cinéaste. Tous deux ont contribué à redonner chair à la mémoire de Khady Sylla, en évoquant à la fois son oeuvre, sa vie, sa lutte contre l'incompréhension sociale et son génie artistique

Pour Baba Diop, le film est une mise en abîme de la folie, mais aussi de la création : « Khady filme Aminata, mais elle se filme aussi. Elle filme la part d'elle-même en Aminta. Le silence, dans ce film, n'est pas vide. Il est habité, il parle. » Il a aussi rappelé la dimension thérapeutique du film, où la caméra devient instrument de survie, voire de résilience.

Hadim, témoin de son quotidien, a évoqué une femme « d'un humanisme profond, spirituelle, libre, en avance sur son temps ». Il a raconté les épreuves intimes de Khady Sylla, sa trajectoire exceptionnelle depuis le lycée Lamine Guèye (ex Van Vo) jusqu'à ses engagements à Paris, son militantisme, son amour des gens ordinaires et sa profonde sensibilité artistique.

Le film a été salué comme une oeuvre majeure par le journaliste culturel Alassane Cissé, condisciple de Khady Sylla au lycée. Selon lui, cette projection fut « une redécouverte d'une voix singulière du cinéma africain, d'une artiste qui s'est sacrifiée pour son art, comme Bob Marley ou Jimi Hendrix ».

En clôture de la séance, le professeur Mouhamed Abdallah Ly, directeur général du MCN, a souligné la force sociologique du film : « Cette oeuvre interroge notre rapport à la folie, à la différence, au soin. Elle mérite d'être vue, revue, étudiée. » Il a proposé l'organisation future de journées dédiées à la psychiatrie et au cinéma, afin d'approfondir ces questions cruciales dans le contexte sénégalais.

« Une fenêtre ouverte » ne se contente pas d'ouvrir sur le monde de la folie ; elle ouvre aussi sur notre propre regard, sur notre capacité à écouter l'autre, à le reconnaître dans sa complexité et sa beauté fragile. Une oeuvre bouleversante, portée par la grâce lucide d'une cinéaste inoubliable.