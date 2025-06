Sénégal: Préparatifs Bac 2025 - Les candidats entre stress, pression et confiance

Malgré la fermeture des classes, les écoles sont envahies par des candidats qui préparent les examens du Baccalauréat et du Brevet de fin d'études moyennes (Bfem), dont le démarrage est prévu respectivement le 1er et le 16 juillet.

Les examens du Baccalauréat et du Brevet de fin d'études moyennes (Bfem) approchent à grands pas. Pour le Bac, c'est le compte à rebours, car le démarrage des épreuves est prévu demain. Au lycée El Hadji Ibrahima Diop de Yeumbeul, un silence de cathédrale règne dans la cour de l'école.

Seul le gazouillement des oiseaux se fait entendre. Les coins et recoins sont pris d'assaut par des élèves hyper concentrés dans leurs révisions. Certains font même des va-et-vient pour mémoriser leurs leçons. C'est le cas de Yaye Fatou Badji, élève en classe de Terminale S.

La candidate au Bac se dit dominée par le stress et la pression. Seule dans son coin, elle met le curseur de la concentration à un niveau élevé. Voilée, Mlle Badji a l'air timide. « Je suis stressée parce que c'est normal, car la pression autour de nous est grande. Mais cela ne va pas m'empêcher de rester tranquille et d'affronter avec lucidité les épreuves. Si l'on arrive à tout canaliser, on peut en sortir facilement », dit-elle, les yeux rougis par la fatigue.

Après plusieurs mois de préparation, l'élève a besoin de vaincre la peur et le stress. Comme nombre de candidats au Bac, Yaye Fatou Badji pense déjà aux études supérieures parce qu'elle se dit confiante pour la suite des événements. Fatou War dégage une grande confiance, malgré la peur au ventre, confesse-t-elle.

Ces élèves révisent en privilégiant le travail en groupe. « C'est une méthode efficace qui permet à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde. Chacun tire le meilleur de l'autre. Si l'on révise ensemble, mieux on comprend vite et en cas de difficultés, on s'entraide.

Depuis qu'on a débuté les travaux en groupe, on s'est beaucoup amélioré. Espérons que cela va porter ses fruits lors des épreuves », souhaite la candidate. La confiance malgré le stress.

En cette journée peu ensoleillée, le temps est clément avec des nuages qui couvrent le ciel. Le lycée ne désemplit pas. Au moment où certains ont fini leurs exercices de révision et s'apprêtent à partir, d'autres arrivent avec leurs sacs à dos, des bouteilles d'eau et des tapis de prière dans les mains. Ce sont des élèves en classe de Terminale et en classe de troisième issus des écoles privées pour la plupart.

La sérénité et le calme se lisent sur les visages. Serigne Sonhibou Thiaw, habitant de Bène Baraque et élève en classe de Terminale S, est en pleine concentration dans son coin. Les yeux sont rivés sur sa leçon de Sciences de la vie et de la terre (Svt) intitulée « La reproduction chez les mammifères ». « Je révise deux à trois fois toutes mes leçons pour les garder en tête. Malgré le stress, je suis confiant et je refuse de subir la pression », rassure M. Thiaw.

« Pour surmonter toutes ces épreuves, il faut avoir un bon état d'esprit et rester calme et serein. Avec tous les efforts que nous avons fournis, je suis confiant et je pense que nous allons décrocher ce sésame avec l'aide de Dieu », affirme le candidat au Bac. Il trouve « normal d'être stressé compte tenu du poids de la pression sociale ». Le candidat invite ses camarades à la sérénité et à garder la tête haute.