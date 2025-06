Sénégal: Inclusion financière - FBNBank lance First Japandi

Un produit bancaire révolutionnaire sans frais de tenue de compte : c'est ce que FBNBank vient de lancer. Une initiative forte, destinée à favoriser l'inclusion financière et à toucher les millions de Sénégalais encore exclus du système bancaire classique. À travers ce geste audacieux, la banque entend redéfinir les règles du jeu et se positionner comme un acteur de transformation sociale.

Fidèle à son slogan « Vous d'abord » (inclusion), FBNBank Sénégal franchit une nouvelle étape dans sa stratégie d'innovation sociale en lançant First Japandi, un compte bancaire sans frais de tenue, ac- cessible à toutes les couches de la population. Ce nouveau produit, dont le nom est inspiré du mot wolof japandé, signifiant « accessible », est bien plus qu'une simple offre bancaire : c'est une main tendue vers les oubliés du système financier traditionnel.

Conçu pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers, jeunes actifs, étudiants, petits commerçants, femmes entrepreneures et populations du secteur informel, le compte First JAPANDI est gratuit, sans condition de revenu, et donne accès à des services essentiels comme les alertes SMS, l'application mobile FBNMobile, et des opérations bancaires sécurisées. « Notre ambition est claire : démocratiser l'accès aux services financiers, encourager l'épargne, garantir la sécurité des revenus et contribuer à la dignité économique de chaque citoyen », a affirmé le Directeur général, Omar Dioum, lors du lancement officiel du produit.

JAPANDI s'inscrit dans un contexte où le taux de bancarisation reste dramatiquement faible. En effet, seuls 22 % des Sénégalais disposent aujourd'hui d'un compte bancaire. Pour Omar Dioum, cette réalité est inacceptable : « Quatre Sénégalais sur cinq vivent sans compte bancaire. Derrière ce chiffre se cachent des histoires, des potentiels, des rêves en attente. Il fallait une réponse. First Japandi est cette réponse », dira-t-il.

Une innovation sociale alignée avec les enjeux économiques du Sénégal

En supprimant les frais de tenue de compte, sou- vent perçus comme une barrière invisible, FBNBank fait un pari audacieux : renoncer à une part de ses revenus directs pour mieux gagner la confiance de ceux qui, jusqu'ici, restaient à l'écart du système. Cette décision traduit une volonté assumée de faire de la finance un outil au service de la population. « Ce geste de renoncer aux frais de tenue de compte, qui faisaient pourtant partie de nos revenus, n'est pas anodin. Il ouvre une porte vers un avenir possible. Des vies seront transformées, des projets naîtront, des rêves se réaliseront

», a souligné Omar Dioum, sous les applaudisse- ments. Cette offre innovante s'inscrit également dans les orientations de la BCEAO, notamment en matière de digitalisation, d'interopérabilité et de promotion de l'inclusion financière. Loin de vouloir concurrencer les autres institutions, FBNBank souhaite plutôt jouer un rôle complémentaire dans un écosystème en pleine mutation. « Nous ne sommes pas des suiveurs. Nous sommes des leaders. Et nous voulons bâtir, avec les autres acteurs du secteur, qu'il s'agisse des États, des fintechs ou des entreprises, un système plus transparent, plus utile à l'économie réelle », a plaidé le directeur général.

Le produit First Japandi offre un accès simple et immédiat à une épargne sécurisée, sans crainte de frais cachés. Il permet à un marchand ambulant de déposer ses recettes en toute tranquillité, à une mère de famille de planifier l'avenir de ses enfants, à un artisan de solliciter un micro- crédit pour développer son activité, ou encore à un retraité de percevoir sa pension sans frais de gestion.« L'innovation, pour nous, ce n'est pas un slogan creux. C'est une réponse concrète aux besoins du terrain. C'est comprendre chaque réalité locale, être proche, et garantir un service fiable et humain. First Japandi est la preuve que nous vivons nos valeurs », a martelé Omar Dioum.

Une banque à visage humain, tournée vers l'avenir

Présente au Sénégal depuis 2016, FBNBank est une filiale du groupe First Bank of Nigeria, l'un des plus anciens groupes bancaires d'Afrique avec plus de 130 ans d'histoire. Le groupe est aujourd'hui re- connu pour son engagement en faveur de la trans- formation économique, notamment par son soutien aux jeunes, aux entrepreneurs et aux initia- tives sociales.

Avec First Japandi, FBNBank Sénégal renforce cette dynamique et aspire à devenir la banque afri- caine de référence en matière de confiance, d'inno- vation et de valeur ajoutée. « First Japandi n'est pas né par hasard. Il est le fruit d'un constat, d'une vo- lonté d'agir et d'un profond respect pour la dignité de chaque citoyen. Nous croyons à un avenir plus solidaire. Et nous sommes prêts à faire notre part pour le rendre possible », a conclu Omar Dioum.