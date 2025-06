Sénégal: La CAP restitue le rapport général des Assises Nationales des Médias

La Coordination des Associations de Presse (CAP) organise, ce mardi 1er juillet 2025 à Dakar, un atelier de restitution et de validation des conclusions des Assises Nationales des Médias.

L'événement, prévu à partir de 8h30 dans les locaux de la Fondation Friedrich Ebert (Fann Résidence), marque une étape clé dans la refondation du paysage médiatique sénégalais.

Soutenu par la Fondation Friedrich Ebert et la Fondation des Médias pour l'Afrique de l'Ouest (MFWA), cet atelier se veut une plateforme participative. Il vise à transformer deux années de réflexion (octobre 2022 - octobre 2024) en actions concrètes pour renforcer le secteur des médias au Sénégal.

Selon la CAP, cette rencontre permettra de partager les recommandations issues des Assises, faciliter une appropriation collective et recueillir des propositions d'actions concrètes à mettre en oeuvre à court, moyen et long terme. L'objectif est de favoriser une réforme concertée, structurante et durable, qui réponde aux attentes des professionnels, des institutions, de la société civile et des citoyens.

Les six commissions ayant contribué aux Assises sont invitées à participer activement pour enrichir les débats et garantir l'efficacité des recommandations.

Enfin, la CAP lance un appel fort à l'ensemble des acteurs des médias : journalistes, techniciens, partenaires et institutions sont invités à s'approprier les résultats des Assises pour bâtir un environnement médiatique plus responsable, équitable et résilient.