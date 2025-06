La cérémonie de dédicace du roman l'odyssée des lamantins de Dalla Male Fofana s'est déroulée au centre culturel régional de Diourbel .L'auteur de cet ouvrage aborde quelques thèmes liés à l'amour, la femme entre autres .

L'Odyssée des lamantins , c'est le titre du roman de Dalla Malé Fofana paru dans PRESSES PANAFRICAINES collection Soleil d'Hiver. Cette autofiction, riche en connotations spirituelles, sociales et linguistiques interroge la notion même du savoir non pas comme accumulation mais, comme une voie de libération, une source d'autonome, une sève de la créativité .Dans son roman il aborde plusieurs thèmes.

Il y a entre autre la question de l'amour, la question du choc des cultures, l'estime de soi, la fierté d'être africain, il y a également la question des femmes comment on doit les donner le courage, la force. Dalle Male Fofana explique « dans le livre je parle d'un personnage qui était à Diourbel et qui avait un rêve c'est réussir les études et partir à l'étranger puis revenir.

Mais le retour n'est pas facile parce que il y a un choc de cultures et s'est raconté sur un plan sentimental .Mais il y a aussi cette dimension culturelle qui se retourne et qui s'entre choque .On raconte comment il fait pour survivre, comment il fait pour vivre cette différence-là. »Et il poursuit « on parle d'autofiction .Il y a beaucoup de moi mais on ne peut pas parler d'autobiographie parce que je raconte l'avenir. Il y a beaucoup de mes camarades de classes qui vont se retrouver .Je parle de Diourbel.

Ce que me frappe à Diourbel, c'est cet envie de réussir qui est là qui a besoin d'être canalisée .Les gens veulent faire mais il faut qu'ils puisent être accompagner » L'odyssée des lamantins aurait pu avoir comme sous-titre : les surprises alchimiques des rêves d'une jeunesse .Il faut rappeler que l'auteur de ce roman Male Fofana est originaire de Diourbel. Il quitte le Sénégal à l'âge de 19 ans .Il a fait 10 ans en France et 15 ans au Canada. Il fait ses études universitaires en France et au Canada .Titulaire d'un doctorat, il enseigne en linguistique, analyse du discours, communication, didactique des langues à l'université de Sherbrooke et à Bishop's University, au Québec.

Cette cérémonie de dédicace s'est déroulée en présence de Monsieur yakhoba Ndiaye son ancien maitre au CE2 à l'école Demba welle plus connu sous le nom de Mbangue Makane Faye .son maitre qui a exprimé toute sa fierté témoigne « Dalla était un élève calme qui avait beaucoup de rigueur dans les études .il prenait le temps qu'il faut pour mieux apprendre .Cela ne m'a pas surpris qu'il est devenu une grande personnalité .Il a toujours aime la littérature et toutes les matières d'ailleurs .il était toujours premier de sa classe .Il était écrivain.