Sénégal: Filière avicole au pays - Le plaidoyer des aviculteurs

Le Centre International de Commerce et des Échanges du Sénégal a vibré au rythme du « Weekend du Poulet », un événement organisé par la Fédération des Aviculteurs du Sénégal.

Placé sous le thème « L'agriculture sénégalaise face à la souveraineté alimentaire », cet événement a réuni les acteurs clés de la filière avicole pour discuter des défis et des perspectives du secteur.

Le président de la Fédération des acteurs de la filière avicole (AFA), Serge N'fally Sadio, a souligné l'importance de cet événement : « Nous avons organisé ce week-end pour promouvoir le travail des acteurs de la filière, notamment les producteurs qui prennent le plus de risques tout en gagnant le moins. Notre objectif est d'inciter les autorités à faciliter l'accès aux financements et à réduire le coût des intrants comme les oeufs à couver, l'aliment volaille et les produits vétérinaires. » L'AFA a été créée en mars 2000 et compte 1200 membres, elle est présente dans toutes les régions du Sénégal sauf Sédhiou et Kolda

Parmi les contraintes majeures évoquées figurent la dépendance aux importations (80 % des oeufs à couver et des intrants sont importés), les coûts élevés de production, et les problèmes sanitaires. « Quand le prix du poulet dépasse 2000 FCFA/kg, il devient un produit de luxe. Nous devons produire localement pour réduire ces coûts», a expliqué Serge Sadio.

Le Dr Papa Sylla, vétérinaire et responsable de Vetomax, a apporté son expertise sur les enjeux sanitaires : « La filière est en essor, mais elle fait face à des défis comme les maladies récurrentes (Newcastle, Gomboro) et l'automédication, qui favorise l'antibiorésistance. » Il a insisté sur l'importance de la biosécurité et de l'accompagnement technique : « Investir dans des bâtiments adaptés et consulter les vétérinaires sont des clés pour réduire les pertes. »

Pour soutenir les petits producteurs, des initiatives comme le Fonds Stabulation et des projets comme le P3FR (département de Mbour) ont été mis en avant. « Nous formons et accompagnons les jeunes et les femmes pour qu'ils deviennent des entrepreneurs avicoles », a précisé M. Sadio.