Le Directeur Général de l'institut sénégalais de recherches agricoles Monsieur Moustapha Gueye a effectué une visite de travail au centre national de recherches agronomiques de Bambey. Un programme de production de semences 2025 - 2025 a été mise en oeuvre pour assurer une autosuffisance des semences de qualité gage d'une souveraineté alimentaire.

Les semences de qualité constituent un des facteurs déterminants de l'amélioration de la productivité et de la production agricole ,gage d'une souveraineté alimentaire. Les besoins en semences certifiées restent une importance et une nécessité dans la mise en oeuvre de programmes. C'est dans ce contexte que le Directeur de l'ISRA Monsieur Moustapha Gueye a effectué ce week-end une visite pour s'enquérir l'ISRA est d'abord responsable du maintien des variétés que nous homologuons dans le pays mais également la production de semences notamment les niveaux de pré base.

Les autorités nous sont assignés de nouveaux objectifs qui consistent à intervenir dans tous les niveaux de production de semences .Pour réussir cette mission, il est important pour l'Isra de commencer à superviser les niveaux de pré base. C'est pourquoi durant cette contre saison janvier à juillet Nous avons fait une tournée de 3 jours dans la région de Saint Louis. Il est attendu pour la contre saison dans le bassin arachidier une production de 20 tonnes de pré base et l'arachide va occuper les 16 tonnes. L'objectif a été atteint.

Si on prend la campagne globale, nous sommes à 204 tonnes sur un objectif de 350 si nous avons reçu le financement de l'état. On a proposé à l'état un programme sur 10 ans 2025 -2034. L'unité de semences du centre national de recherches agronomiques envisage de récolter 150 tonnes pour toutes spéculations confondus et 400 hectares d'arachide emblavées. Pour Monsieur Madiama Diop le Directeur de l'unité de semences l'ISRA est dans une voie de combler d'atteindre les objectifs. Cette mission de suivi de production des rentre dans le cadre du programme de production décennal. Le choix du centre national de recherche n'est pas fortuit selon Dr Ibrahima Sarr le Directeur du centre national de recherches agronomiques.

On a des équipes de sélection qui constituent le point de départ de la production de semences d'abord la création variétale On a l'ensemble des sélectionneurs qui sont à Bambey en rapport avec le ceraas et l'unité de production. On a de nouvelles variétés qui sont mises sur le marché. Il y a taarou ET 0 saint Louis il y a les sunugaal et les jambar mais aussi la GH dans la parcelle ou nous sommes. Il y a également le mil et le sorgho