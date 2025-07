Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 01 juillet 2025

revue de presse

Afrique : Le Camerounais George Elombi nommé président d'Afreximbank

C’est officiel, les actionnaires de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) ont porté le Camerounais George Elombi à la tête de l’institution panafricaine. Il devient ainsi le quatrième président de la Banque depuis sa création en 1993.

Cette nomination, annoncée lors des 32ᵉ Assemblées Annuelles d’Afreximbank tenues à Abuja du 25 au 28 juin, marque un nouveau tournant pour l’institution financière. Le Dr Elombi succède au Professeur Benedict Oramah, qui quittera ses fonctions en septembre 2025 après dix années à la présidence.

Juriste de formation et fin connaisseur de la maison Afreximbank, George Elombi y a fait toute sa carrière depuis 1996. Il a gravi les échelons pour occuper les postes les plus stratégiques, notamment celui de vice-président exécutif en charge de la gouvernance, des affaires juridiques et des services corporatifs. (Source allAfrica)

Maroc : Les musées ouvrent gratuitement pour rendre l'art accessible aux jeunes

Les musées du Maroc ont ouvert leurs portes gratuitement la semaine dernière, en mettant l'accent sur les jeunes pour les aider à se rapprocher de leur culture et de leur patrimoine. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la 4ème Nuit des Musées et des Espaces Culturels, placée sous le thème "La jeunesse marocaine, gardienne du patrimoine de demain".

« Nous avons donné l'opportunité aux deux ministres de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur de permettre aux étudiants, à tous les étudiants, d'accéder aux musées gratuitement, ce qui veut dire que l'obstacle du paiement pour y accéder a été complètement levé. Ils n'ont plus qu'à accéder aux musées pour en faire partie. Ce groupe de jeunes est celui qui nous succédera. », a déclaré Mehdi Kotbi, Président de la Fondation Nationale des Musées. (Source Africanews)

Burkina Faso : Ibrahim Traoré, superstar de l’anti-impérialisme online

Au pouvoir depuis son coup d’Etat de 2022, le capitaine putschiste bénéficie d’un maillage numérique important grâce à l’appui de ses proches, d’acteurs locaux et russes.

Beyoncé et Rihanna qui chantent ses louanges. Barack Obama qui l’appelle pour deviser sur la géopolitique africaine. Le pape Léon XIV qui lui adresse un message de félicitations pour ses sensationnelles réussites.

Depuis fin avril, les fausses vidéos et images générées par l’intelligence artificielle à la gloire d’Ibrahim Traoré pullulent sur les réseaux sociaux. Des représentations plus ou moins bien réalisées, sur lesquelles le capitaine putschiste, au pouvoir au Burkina Faso depuis le coup d’Etat de 2022, apparaît en dirigeant courageux défendant son peuple. (Source Lemonde Afrique)

Tchad : Succès Masra suspend sa grève de la faim

Après sept jours de grève de la faim en prison, l’opposant tchadien Succès Masra a interrompu son jeûne sur avis médical, tandis que ses avocats dénoncent de graves violations de ses droits.

L’opposant tchadien Succès Masra a suspendu dimanche soir la grève de la faim qu’il observait depuis sept jours en détention, sur forte recommandation de son médecin traitant, a indiqué son collectif d’avocats dans un communiqué transmis à APA.

Le président du parti Les Transformateurs, détenu depuis le 16 mai 2025, avait entamé cette action après plus de quarante jours d’incarcération, pour protester contre ce qu’il qualifie d’« injustices imméritées » et exprimer sa « solidarité avec le peuple tchadien », selon une lettre datée du 24 juin, intitulée Lettre d’une prison du Tchad. (Source apanews)

La RDC accueille le 1er Congrès panafricain des étudiants

Les débats portent sur la guerre dans l’est et un appel des jeunes à un éveil de la conscience africaine, alors que la RDC célèbre les 65 ans de son indépendance.

Situé en plein cœur de Kinshasa, le Centre culturel et artistique pour les pays de l’Afrique centrale ambitionne d’être un lieu d’éveil et de promotion de la culture. Alors qu’en face, au Palais du peuple, les chants et les fanfares célébraient l’indépendance de la RDC, au centre culturel, l’heure était aux derniers réglages, ce lundi matin (30.06).

Le directeur du centre, le réalisateur congolais Balufu Bakupa Kanyinda, explique que le désir de panafricanisme est grand en RDC. (Source Deutsche Welle)

Les manifestations au Togo auraient fait au moins sept morts, selon des organisations de la société civile

Les manifestations qui ont secoué Lomé, fin juin, auraient fait au moins sept victimes et des « dizaines » de blessés, selon un décompte d’organisation de la société civile. Le gouvernement togolais a dénoncé de son côté des « tentatives de récupérations malheureuses ».

Les affrontements entre force de l’ordre et manifestants qui ont éclaté en marge des rassemblements qui se sont déroulés à Lomé du 26 au 28 juin ont fait au moins sept morts et « des dizaines de blessés », selon les chiffres diffusés par plusieurs organisations de la société civile aux médias, dimanche 29 juin.

Elles affirment que des « exactions [ont été] commises par des éléments des forces de l’ordre et des miliciens », assurant par ailleurs que sept corps ont été repêchés dans des cours d’eau à Lomé. « Plus de soixante personnes » ont été interpellées lors de ces manifestations dans la capitale togolaise, assurent les ONG. (Source Jeune Afrique)

Gabon/Assemblée nationale : 32 textes adoptés lors de la session des lois de l’année 2025

Ce 30 juin 2025 l’Assemblée nationale de la Transition a officiellement clôturé sa première session ordinaire de l’année, en présence de nombreuses personnalités. Organisée par le Bureau de l’Assemblée, la cérémonie a réuni des représentants des institutions constitutionnelles, des membres du Gouvernement, des corps diplomatiques et de la société civile.

Parmi eux, le Vice-Président du Gouvernement, Alexandre Barro-Chambrier, dont la présence a été saluée comme un symbole fort de la collaboration entre les pouvoirs législatif et exécutif. Dans son discours, Jean François Ndongou, président de l’Assemblée nationale de la Transition, a exprimé sa gratitude envers tous les partenaires institutionnels, tout en insistant sur les défis majeurs qui attendent l’exécutif : mise en œuvre des réformes, application concrète des lois votées et préparation de la fin de la Transition. (Source GabonMediaTime)

Tunisie : 7 000 jeunes médecins en grève pour dénoncer leurs conditions de travail

À partir du 1er juillet, environ 7 000 médecins internes et résidents entament une grève nationale en Tunisie. Cette mobilisation d’envergure est l’aboutissement de plusieurs mois de tensions entre les jeunes praticiens et les autorités sanitaires, restées sourdes à leurs revendications. En jeu : des salaires jugés dérisoires, des conditions de travail précaires, et une obligation de service civil de plus en plus contestée.

Depuis avril, les internes et résidents tunisiens multiplient les actions : grève partielle, marche nationale, puis boycott massif des stages proposés par le ministère. Le 12 juin, une réunion tenue avec le ministère de la Santé n’a débouché sur aucun accord.

En plus des faibles rémunérations et des indemnités de garde jugées insuffisantes, les grévistes dénoncent un système qui les oblige à exercer leur service civil dans des zones parfois mal desservies, sans compensation adéquate. À cela s’ajoute la difficulté à se loger décemment, avec des loyers pouvant atteindre 700 dinars tunisiens (environ 2 290 euros), une somme hors de portée pour la plupart. (Source Africapresse)

Namibie : La première exportation vers la ZLECAf lancée

Selon le ministère des Relations internationales et du Commerce de la Namibie, le pays a officiellement lancé ce lundi 30 juin sa toute première nouvelle expédition d’exportation dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). En participant à cette initiative continentale, la Namibie ambitionne de stimuler son industrialisation, d’ouvrir de nouveaux débouchés pour ses entreprises, notamment les PME.

En intégrant un marché unifié de plus de 1,3 milliard de personnes avec un produit intérieur brut combiné dépassant 3 400 milliards USD, la Namibie entend transformer son économie, tout en ouvrant la voie aux services transfrontaliers. Outre les produits manufacturés, les secteurs du service comme la finance et la santé pourront désormais s’implanter plus librement dans les pays membres de la ZLECAf. (Source Africa 24)

Cybersécurité : En Afrique, les États misent sur le secteur privé pour combler leurs lacunes

Jusqu'à 30 % des crimes recensés en Afrique de l'Ouest et de l'Est auraient désormais un caractère cyber. Une proportion vertigineuse, révélée dans la dernière édition du rapport d'Interpol consacré aux risques numériques sur le continent. Hasard de calendrier ou urgence assumée, c'est à Cotonou, les 24 et 25 juin, que le Cyber Africa Forum (CAF) a réuni décideurs africains, partenaires internationaux et représentants du secteur privé.

Objectif : sonner l'alerte et renforcer les synergies. Car dans une Afrique toujours plus connectée, la menace enfle au rythme de la démographie numérique. Et 89 % des 43 pays africains membres d'Interpol le reconnaissent : sans un appui renforcé du privé, l'État seul ne tiendra pas le front. (Source Le Point)