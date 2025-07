Ouganda: Museveni candidat à un 7e mandat - On ne quitte pas une « bananeraie » florissante

A 80 ans, le président ougandais, Yoweri Museveni, n'est pas rassasié du pouvoir et veut briguer un 7e mandat. En effet, désigné par son parti pour être candidat à la présidentielle de janvier 2026, le chef de l'Etat ougandais, qui cumule déjà quatre décennies de pouvoir, a confirmé, le 28 juin dernier, sa volonté de prolonger son bail à la tête de la Nation.

Comment peut-il en être autrement quand on voit à quel point celui qui est aujourd'hui le quatrième chef d'Etat africain le plus ancien au pouvoir, considère son pays comme sa propriété privée ? De fait, il ne s'était pas gêné, lors d'une de ses sorties, de l'assimiler à une « bananeraie » qu'il a longtemps entretenue et qu'il ne saurait quitter au moment où elle est devenue florissante. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est une candidature qui n'est pas surprenante.

Avec cette nouvelle candidature de Museveni, l'élection présidentielle a de fortes chances d'être une simple formalité

Car, tout porte à croire que l'octogénaire locataire de la State House, qui a travaillé, à coups de canif constitutionnels, à sauter les verrous limitatifs de mandat et d'âge, il y a de cela quelques années, ne s'imagine pas une autre vie en dehors du pouvoir. Et c'est peu dire qu'il est bien parti pour régner ad vitam aeternam, jusqu'à ce que Dame nature fasse son oeuvre. On est d'autant plus fondé à le croire qu'en plus de museler l'opposition, Yoweri Museveni a travaillé, en quarante ans de pouvoir, à verrouiller le système, rendant presqu'impossible une alternance par les urnes.

Autant dire qu'avec cette nouvelle candidature du natif de Ntungamo, l'élection présidentielle de janvier prochain a de fortes chances d'être une simple formalité. La question qui se pose, est de savoir s'il faut rire ou pleurer de cette démocratie en trompe-l'oeil en vogue en Ouganda, et qui, de la Guinée équatoriale au Congo Brazzaville, en passant entre autres, par le Cameroun, fait le malheur des peuples africains en quête d'alternance.

Et le comble est que ces vieux dinosaures de la faune politique africaine qui refusent de passer la main, prennent souvent un malin plaisir à fausser le jeu démocratique en s'engageant dans des voies tortueuses de dévolution dynastique du pouvoir. Et tout porte à croire que le président Museveni est dans la même logique, avec son général de fils, Muhoozi Kainerugaba Museveni, bombardé chef d'Etat-major de l'armée, qui est régulièrement présenté comme son successeur désigné.

Pendant ce temps, tout est mis en oeuvre pour neutraliser l'opposition en essayant d'anéantir les ambitions de tous ceux qui sont susceptibles de tailler des croupières au chef de l'Etat. Et ce n'est pas l'opposant historique Kizza Besigye qui dira le contraire. Lui qui croupit actuellement en prison, accusé de menace à la sécurité nationale et de trahison suite à son interpellation en novembre dernier au Kenya voisin. Encore moins le chanteur Bobi Wine qui jouit d'une certaine popularité auprès de la jeunesse, et qui est devenu le poil à gratter du pouvoir depuis qu'il a choisi de s'opposer ouvertement au maître de Kampala qu'il a même osé défier dans les urnes à la présidentielle de 2021.

Museveni a beau multiplier les mandats, les conditions de vie des Ougandais peinent à changer positivement

Mais ainsi va l'Afrique où la démocratie est constamment mise à rude épreuve ; ballotée au gré des intérêts de dirigeants obnubilés par le pouvoir et tiraillés par l'obsession de se maintenir sur le trône par tous les moyens. Et tout porte à croire que tant que les Africains ne changeront pas de paradigme en revoyant leur rapport au pouvoir dans une perspective de jeu sain, la démocratie restera un mirage.

Et dans le cas d'espèce, c'est moins le système en lui-même qui pose problème que les acteurs politiques qui l'ont galvaudé pour servir des intérêts bassement matériels et purement égoïstes. Pour en revenir à Yoweri Museveni, après quarante ans de pouvoir, on se demande ce qu'il a de nouveau à proposer à son peuple qu'il ne l'ait déjà fait. La question se pose d'autant plus que le chef de l'Etat a beau multiplier les mandats, les conditions de vie des Ougandais peinent à changer positivement.

Mais son entêtement à ne pas faire valoir ses droits à la retraite, est la preuve que moins que les aspirations de ses compatriotes, c'est son propre sort qui le préoccupe. Lequel chef d'Etat rêve, comme tant d'autres vieux sauriens de la faune politique africaine à l'image de ses homologues équato-guinéen, Teodoro Obiang Nguema, camerounais, Paul Biya ou encore congolais, Denis Sassou Nguesso, pour ne citer que ceux-là, de funérailles nationales. Comme si le pouvoir dans leurs pays respectifs, se résumait à leur seule et unique personne. Pauvre Afrique !