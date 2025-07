Afrique: La RDC accueille le 1er Congrès panafricain des étudiants

Les débats portent sur la guerre dans l'est et un appel des jeunes à un éveil de la conscience africaine, alors que la RDC célèbre les 65 ans de son indépendance.

Situé en plein coeur de Kinshasa, le Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale ambitionne d'être un lieu d'éveil et de promotion de la culture. Alors qu'en face, au Palais du peuple, les chants et les fanfares célébraient l'indépendance de la RDC, au centre culturel, l'heure était aux derniers réglages, ce lundi matin (30.06).

Le directeur du centre, le réalisateur congolais Balufu Bakupa Kanyinda, explique que le désir de panafricanisme est grand en RDC.

"Le Congo aujourd'hui semble être le pays qui a le plus de retard dans l'engagement panafricaniste. Ceci parce que durant toutes les années du régime Mobutu, on a plutôt poussé les jeunes au slogan : heureux le peuple qui chante et qui danse, donc plus à la chosification qu'aux engagements parce que le régime de Mobutu ne pouvait pas tolérer que les jeunes ouvrent les yeux sur ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, ce qui reste, c'est le désir de la renaissance, le désir de réimplémenter les idéaux du panafricanisme dans notre territoire", soutient le directeur du centre culturel.

Analyse d'un conflit qui dure depuis plus de trente ans

Cet événement, qui a accueilli des représentations d'étudiants venus des universités de la capitale et des provinces, avait également pour mission de revenir sur la guerre dans la partie est du pays.

Chris Selengbe, vice-président de la Représentation des étudiants du Congo (REC), a insisté sur le fait que les jeunes doivent être plus écoutés, car ils sont prêts à proposer des solutions.

"Cela fait trente ans que nos frères et soeurs meurent tous les jours dans l'est du pays. Cela fait trente ans que nos camarades étudiants n'étudient plus dans de bonnes conditions. Cela fait mal de voir à quel point, ici à Kinshasa, les gens ne se soucient pas de ce qui se passe dans l'est du pays, alors que cela nous concerne. Il était temps, pour nous les jeunes étudiants, de nous réunir autour d'une table, de réfléchir et de proposer des pistes de solution", soutient le vice président de la REC.

Etaient également présents dans la salle, des représentants de la religion africaine Vuvamu qui prône le retour à la spiritualité africaine.

Une indépendance en demie-teinte

A l'occasion de la célébration de l'indépendance congolaise, ce 30 juin, Mololay Kabilondi, cadre dans ce mouvement politico-religieux, a insisté sur la nécessité pour le Congo de s'émanciper et de se tourner vers son indépendance religieuse, mais aussi économique et scientifique.

"Religieusement, nous continuons à utiliser les spiritualités étrangères, cela prouve que nous ne sommes pas spirituellement indépendants. Politiquement, toutes nos autorités ne sont pas libres de décider comme elles veulent. Scientifiquement, nous disons que nous ne pouvons pas faire une école où l'enseignement est organisé comme si nous étions en Europe. Donc, nous devons organiser notre enseignement par rapport à nos réalités parce qu'on élabore un programme éducatif pour répondre aux aspirations de la population", déplore Mololay Kabilondi.

Ce premier Congrès panafricain, organisé entre autres par les organisations estudiantines congolaises, "vise à créer un espace de mobilisation intellectuelle et citoyenne pour apporter des réponses africaines aux défis africains".

À l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC, il est essentiel que les étudiants se positionnent comme "la conscience critique et l'avant-garde du changement", précise l'équipe organisatrice de ce congrès qui se tient à Kinshasa jusqu'au 2 juillet.