Tunisie: Mercato - L'EST sur des valeurs sûres

Les pistes « sang et or », c'est du lourd...

De retour du Mondial des clubs, l'EST aborde à présent la préparation d'avant-saison en affinant son groupe et en scrutant le marché des transferts. Ce faisant, si plusieurs pistes sont à l'étude, certaines devraient aboutir incessament. C'est le cas de l'international mauritanien Ibrahima Keita, 23 ans d'âge.

Libre de droit après la fin de son engagement avec les Corbeaux du TP Mazembe, le joueur intéresse fortement le champion tunisien, à la recherche d'un latéral droit de qualité qui allierait vitesse et percussion sur son couloir. Evalué 150.000 euros sur Transfermarkt, le natif de Bamako serait en route vers le Parc B.

Autre cible et non des moindres, l'attaquant malien Adama Coulibaly est aussi dans le collimateur du doyen des clubs tunisiens, mais les « Sang et Or » devront composer avec la concurrence des Sud-Africain d'Orlando Pirates, alors qu'en Europe, Brest, Saint-Etienne, Lens et Braga gardent un oeil sur le joueur. A ce jour, Coulibaly, sous contrat avec Al Hilal Omdurman jusqu'en été 2029, a non seulement été approché par l'EST, mais aurait aussi reçu une proposition de l'ordre de 650.000 euros.

Autre joueur malien dans le viseur des « Sang et Or », le tenant tunisien se pencherait actuellement sur le profil de Sadio Kanouté, milieu international malien évoluant au Stade Malien de Bamako. Et là aussi, l'EST devra composer avec la concurrence d'Orlando Pirates, particulièrement actif en cette période de pré-mercato et en passe de proposer 500.000 euros pour obtenir les services de Kanouté.

Bref, si l'Espérance s'est positionné sur le dossier de l'ancien joueur de Simba SC, rien n'indique pour l'instant qu'elle en fait une piste prioritaire, qui plus est pour gagner la signature d'un milieu pisté aussi par Ezzamalek, Nouadhibou FC et Al Hilal Omdurman. Rappelons enfin que Kanouté, 28 ans d'âge, est actuellement libre de droit.

Enfin, pour clore le chapitre des pistes en passe d'être creusées côté « sang et or », le milieu de Djoliba, Daba Benoit Diakité, 20 ans, est lui aussi dans les petits papiers des recruteurs espérantistes et dans les pensées des Moldaves du Sheriff Tiraspol qui seraient prêts à soumettre une offre de l'ordre de 550.000 euros, pour un contrat de trois ans. L'EST va-t-elle surenchérir ? Rien n'est moins sûr...

Sétif : Kbaïer pour succéder à Kouki ?

Mondher Kbaïer, actuellement DTN, ex-sélectionneur tunisien et ancien coach du CA, Raja, ESS et CAB pour ne citer que ceux-là, est pressenti pour veiller sur les destinées de l'Etente Setifienne. A 55 ans d'âge, Kbaïer disposerait d'un profil recherché par le club algérien, soit celui d'un technicien expérimenté qui puisse relancer l'ES Sétif.

Ancien timonier du Team Tunisie, avec à son actif les quarts de finale de la CAN 2021 atteints, et pour fait d'arme en tant que coach de club, la Coupe de Tunisie glanée avec le CAB en 2013, Kbaïer pourrait donc succéder à Nabil Kouki qui a rallié Al Masry.

Le marché estival démarrera-t-il timidement ?

Globalement, si la majorité des clubs de l'élite se veulent ambitieux sur ce mercato, selon leurs intentions, les différents tenants se projettent mais temporisent quelque peu avant de franchir le pas, histoire de ne pas se tromper de cible et de dénicher les profils parfaits recherchés.

Jusque-là donc, si la Zliza, l'ASM, ASS, ESM, JSO et ESM restent prudents en attendant de fondre sur certaines cibles suivies, d'autres ont débuté leurs emplettes ou ont validé certains retours de prêts, tels le CAB qui a pris Yassine Kchok, l'EST qui a recruté Younes Rached et Nidhal Laifi, l'outsider zarzissien, renforcé par Mokhtar Ben Zid et Louay Dahnous, le promu aghlabide qui a jusque-là recruté Hamdi Helal, le ST qui a récupéré Noureddine Farhati et Ellyes Jelassi, et enfin l'USM qui s'est assuré deux renforts, Adnene Yaâkoubi et Ayoub Chaâbane.

Nul doute qu'avec le passage à l'action de certains cadors et d'autres clubs ambitieux de la L1, le mercato prendra une toute autre dimension, quoiqu'actuellement, sagesse et retenue permettraient à nos écuries de ne pas creuser davantage leurs déficits.