Tunisie: Willy Onana au CSS - Un premier coup à l'actif de Tarek Salem

Depuis sa nomination au poste de directeur sportif, l'ex-joueur, patron du milieu de terrain sfaxien, est sur le pied de guerre et travaille sur le recrutement.

Juste après avoir été désigné directeur sportif, Tarek Salem s'est mis au travail. Avant, en homme libre derrière le micro, il était connu pour son franc- parler en laissant de côté la langue de bois et en disant toujours ce qu'il pense. Maintenant au poste de premier décideur sur le plan sportif, l'homme a pris du recul et est devenu plus discret.

Sa mission maintenant est de travailler dans l'ombre : «Tout est clair avec le comité directeur. Je sais ce que l'ont attend de moi et les responsables qui m'ont fait bénéficier de leur confiance ont une idée parfaite et complète de ce que j'attends d'eux», affirme-t-il.

La qualité avant la quantité

La saison 2024/2025 a été plus qu'un grand échec, un fiasco au niveau recrutement avec des arrivées à la pelle, assez coûteuses et sans beaucoup d'apport sur le terrain. «Il va falloir gommer tout ça en changeant de politique», précise le premier responsable du volet recrutement.

C'est-à-dire verser sans la moindre hésitation vers la qualité avant la quantité, comme l'a précisé l'entraîneur Mohamed Kouki lors de sa première séance d'entraînement. Un joueur cadre d'envergure et assez expérimenté par ligne pas plus. «Au total, on ne franchira pas la barre de cinq ou six arrivées de poids au terme du mercato estival», a fait savoir Tarek Salem : «Je n'ai pas une grande marge de manoeuvre vu les difficultés financières et la nécessité que nos dépenses et notre masse salariale soient dégraissées.

Nous sommes donc devant l'obligation de procéder par priorités. Elles sont pour le moment au nombre de trois comme le veut Mohamed Kouki : un demi défensif balayeur, un milieu offensif de liaison entre les lignes et un attaquant de pointe, chasseur de but. Ce sont les trois grands piliers sur lesquels doit reposer le dispositif», lanca Tarek Salem.

Quel registre pour Willy Onana ?

La première recrue de la saison est le Camerounais Willy Onana( nom et prénom complets : Leandre Willy Essomba Onana ). Et quand on a fait ses grands débuts de carrière avec l'Union Douala et le Canon de Yaoundé, fleurons du championnat du Cameroun, quand on est passé par le prestigieux club tanzanien Simba SC avant d'atterrir au club libyen de Première League Al-Hilal, ça en dit long sur le CV de ce joueur de 24 ans.

Son poste de prédilection est celui d'ailier gauche mais il peut aussi évoluer comme attaquant de liaison et comme deuxieme pointe dans les systèmes variés et souples en 4-2-3-1, en 3-5-2 et même en 4-4-2 losange. Willy Onana peut former avec Amor Ben Ali un bon duo d'attaque et peut résoudre, avec sa maîtrise technique pour les percées dans la surface de réparation et son sang froid devant les buts pour la touche finale des actions offensives, le problème de manque d'efficacité qui a été le point faible de la ligne offensive sfaxienne durant la saison passée.

Un joueur aussi polyvalent même s'il n'est pas trop brillant dans le jeu de tête, ni trop actif au niveau du repli défensif, est une solution pour la stratégie de jeu de l'entraîneur Mohamed Kouki, basée plus sur l'attaque et les transitions rapides que sur l'attaque placée.

Willy Onana, qui a signé pour deux ans, est le premier arrivant au CSS et sera avec le groupe dans deux semaines après avoir terminé la phase du Play-Off du championnat libyen impliquant les six meilleures équipes de la saison qui se déroule actuellement à Rome. Un bon premier coup de Tarek Salem qui, espère- t-on à Sfax, ouvrira la voie à un grand mercato.