Tunisie: 5 raisons de consommer local selon l'IACE

Une orientation vers la consommation de produits nationaux, voire locaux, s'avère cruciale pour une croissance inclusive et pour la réduction des dépenses en devises. C'est ce que souligne l'Institut arabe des chefs d'entreprises (IACE) dans une note publiée lundi, intitulée « Promouvoir la production nationale : Démolir d'abord le concept du consommateur universel ».

L'IACE recommande un changement des habitudes de consommation, considérant que privilégier les produits locaux constitue un levier stratégique pour renforcer la résilience et la souveraineté économiques. Chaque dinar dépensé dans un produit local génère, selon l'Institut, un impact positif plus que proportionnel sur le revenu national et l'activité économique.

La consommation nationale a également des retombées sociales importantes : elle préserve l'identité culturelle, renforce le sentiment d'appartenance et favorise la solidarité. Sur le plan environnemental, elle réduit l'empreinte carbone liée aux transports, comparée aux produits importés.

Par ailleurs, l'IACE souligne des effets indirects liés à l'attractivité touristique, en valorisant des expériences culturelles ancrées dans le patrimoine local (culinaire, vestimentaire, architectural). À cela s'ajoutent des effets économiques directs, tels qu'une hausse de la demande locale qui stimule la production, l'entrepreneuriat, l'emploi et le bien-être social -- un phénomène qualifié d'effet multiplicateur.

L'Institut observe l'émergence d'une conscience collective mondiale en faveur d'un mode de vie plus éthique, sain, écologique et patriotique. La consommation locale devient ainsi une expression du patriotisme économique, sans remettre en cause l'ouverture commerciale du pays.

Toutefois, l'IACE avertit qu'un fort taux d'intrants importés dans les produits locaux réduit considérablement leur valeur ajoutée. Pour optimiser l'impact de cette consommation, il appelle à une meilleure maîtrise de toute la chaîne de valeur, en favorisant l'utilisation de ressources nationales.

Cette démarche nécessite, conclut l'IACE, une approche systémique combinant mesures réglementaires, incitations économiques et campagnes de sensibilisation.