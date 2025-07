Soudan: Des millions de réfugiés soudanais menacés par la faim, prévient l'ONU

Ils sont plus de quatre millions à avoir fui la guerre qui ravage le Soudan depuis avril 2023. Des familles entières, souvent affamées, épuisées, traumatisées, traversent les frontières vers le Tchad, l'Ouganda, l'Égypte ou encore la Centrafrique, avec pour seul bagage les vêtements qu'elles portent. Mais dans ces terres d'asile, l'aide humanitaire s'amenuise. Et avec elle, l'espoir.

Lundi, le Programme alimentaire mondial (PAM) a lancé un cri d'alarme : faute de financements, l'agence onusienne se voit contrainte de réduire drastiquement ses rations.

« Des millions de personnes qui ont fui le Soudan dépendent entièrement de l'aide du PAM, mais sans financement supplémentaire, nous serons contraints de réduire encore l'aide alimentaire », a déclaré Shaun Hughes, coordonnateur d'urgence pour la crise régionale. « Cela exposera les familles vulnérables, et en particulier les enfants, à un risque de plus en plus grave de faim et de malnutrition ».

Des rations divisées

Les chiffres sont vertigineux. En Ouganda, les réfugiés ne reçoivent parfois que 500 calories par jour - un quart des besoins alimentaires quotidiens. En République centrafricaine, le PAM prévient qu'il devra cesser toute aide dès le mois d'août si de nouveaux fonds ne sont pas débloqués. Même le Tchad, qui accueille près d'un quart des réfugiés soudanais, s'apprête à réduire les rations dans les semaines à venir.

La situation est d'autant plus préoccupante que les enfants souffrent déjà de taux de malnutrition aiguë dépassant les seuils d'urgence dans plusieurs centres d'accueil. « Les réfugiés sont gravement mal nourris avant même d'arriver dans les pays limitrophes pour recevoir une aide d'urgence », souligne le PAM.

À l'intérieur du Soudan, la faim atteint des sommets

Le conflit soudanais a aussi provoqué une onde de choc au sein même du pays. À l'intérieur de ses frontières, plus de 24 millions de personnes - soit la moitié de la population - sont confrontées à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë, selon les dernières données de l'IPC. Dans cinq régions, la famine a été officiellement déclarée. Elle pourrait en frapper cinq autres dans les mois à venir.

Malgré la pénurie de fonds, le PAM affirme avoir intensifié ses efforts, atteignant chaque mois plus de 4 millions de personnes au Soudan, contre 1 million en début d'année. L'agence cherche également à renforcer ses capacités logistiques dans les pays voisins, quadruplant par exemple les entrepôts au Tchad pour soutenir les afflux depuis le Darfour.

775 millions de dollars pour éviter l'effondrement

Mais l'addition est lourde. Pour maintenir ses opérations, le PAM affirme avoir besoin de 775 millions de dollars : 200 millions pour l'aide aux réfugiés dans les pays voisins et 575 millions pour ses interventions à l'intérieur du Soudan.

En parallèle, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) tente d'éviter une dépendance durable à l'aide humanitaire. Sa réponse : semer l'espoir. Elle a lancé une campagne d'urgence visant à fournir des semences à 1,5 million de ménages agricoles dans 17 des 18 États soudanais.

Semer pour survivre : la réponse de la FAO

« Planter des semences, c'est faire grandir l'espoir d'une alimentation. Il ne s'agit pas seulement d'une crise alimentaire, mais d'une course contre la montre pour sauver des vies », a déclaré QU Dongyu, Directeur général de la FAO. « Nous devons agir rapidement et de manière décisive afin que ceux qui en ont le plus besoin puissent produire rapidement la nourriture dont ils ont besoin pour survivre ».

Depuis juin, la FAO a distribué près de 1.000 tonnes de semences dans la région du Darfour, frappée par la famine, et prévoit d'en acheminer 3.000 tonnes supplémentaires. Une goutte d'eau, face à une catastrophe humanitaire désormais classée parmi les cinq plus graves au monde.

Tandis que les armes continuent de parler au Soudan, la faim avance, silencieuse. Et chaque jour, ce sont des milliers de destins qui se jouent dans l'ombre de l'indifférence.