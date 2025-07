Algérie: M. Chaib reçoit le ministre suisse de la Justice et de la Police

ALGER — Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l'étranger, M. Sofiane Chaib, a reçu, lundi, le ministre de la Justice et de la Police de la Confédération suisse, M. Beat Jans qui effectue une visite de travail en Algérie, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines.

Lors de cette rencontre les deux parties se sont félicitées des relations d'amitié historiques unissant les deux pays et passé en revue l'état de la coopération bilatérale et les perspectives de la renforcer dans les domaines mutuellement bénéfiques, ajoute le communiqué.

En marge de la rencontre, les deux parties ont présidé la cérémonie de signature de la déclaration d'intention pour la création d'un mécanisme permanent d'échange autour des questions relatives à la migration en vue de partager et d'échanger les expertises et les meilleures pratiques dans ce domaine, précise la même source.

Dans une déclaration à l'issue de la cérémonie de signature, M. Chaib a affirmé que cette déclaration, signée au siège du ministère des Affaires étrangères, "se veut une concrétisation tangible de l'une des principales recommandations de la réunion du dialogue algéro-suisse sur les questions liées à la migration, qui s'est tenue l'année dernière dans la capitale suisse, Berne".

"Il s'agit d'un document visant essentiellement à institutionnaliser ce dialogue en vue de partager et d'échanger les expériences et les meilleures pratiques concernant les questions relatives à la migration, à travers les dialogues, les rencontres périodiques et l'échange des différentes expériences réussies entre les deux pays", a-t-il ajouté.

Pour sa part, le ministre suisse de la Justice et de la Police, M. Beat Jans a mis en avant "la coopération étroite entre l'Algérie et la Suisse dans le domaine de la migration et de la coopération policière, les deux pays travaillants en tant que partenaires mus d'une volonté sincère de renforcer cette coopération, ce qui constitue une chose très positive".