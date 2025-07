Tunisie: Le festival international d'Hammamet dévoile sa programmation - Sûrement éclectique !

C'est sous le slogan « Continious Vibe » que la programmation attendue du Festival International d'Hammamet a été annoncée. L'édition se déroulera du 11 juillet au 13 août. Ce rendez-vous estival rassemble 36 spectacles répartis sur 33 soirées, dans une programmation alliant musique, théâtre et danse contemporaine.

Le festival réunira des artistes de 14 pays: Tunisie, Maroc, Algérie, Syrie, Liban, Jordanie, Palestine, Soudan, Mali, Colombie, France, Espagne, Italie et Etats-Unis. Ce mélange culturel est marqué par des figures de la chanson internationale comme Yuri Buenaventura, Hind Ennaira, Djazia Satour, Wael Jassar, Las Migas, ou encore Cheb Mami.

La Tunisie sera largement représentée, avec de grands noms comme Lotfi Bouchnak, Saber Rebaï, Balti, Ghazi El Ayadi et des artistes de la scène contemporaine et alternative Jadhb, Soudeni, Benjemy. Des projets hybrides tels que «Koum Tara», «Sinouj Odyssey», ou «Osool» de Yacine Boularès fusionnent traditions musicales et innovations sonores.

Côté théâtre et danse, des oeuvres ponctuent la programmation, comme «Ragouj, le spectacle» en ouverture d'Abdelhamid Bouchnak, spectacle hommage au rappeur Kafon, ou encore «Mère des pays» de Hafedh Khalifa, «Ad Vitam» de Leila Toubel, «Arboune» d'Imed Jemaa, «La Dame de Kerkoine» de Houssem Sahli et Wajdi Gaidi et «Au violon» de Fadhel Jaziri.

La billetterie est accessible exclusivement en ligne via festivaldehammamet.com. Il n'y aura pas de vente physique.