Afrique de l'Ouest: BRVM - Le Titre Unilever Côte d'Ivoire à la tête du Top5 des plus fortes hausses de cours pour la 4ème journée consécutive.

A la fin de la séance de cotation de ce lundi 30 juin 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre Unilever Côte d'Ivoire (qui fabrique et commercialise une large gamme de produits alimentaires, d'hygiène personnelle et d'entretien ménager) figure, pour la 4ème journée consécutive, à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours.

Le cours de cette valeur passe ainsi de 17 155 FCFA le vendredi 27 juin 2025 à 18 440 FCFA ce 30 juin 2025, soit une augmentation de 1 285 FCFA. Entre le mercredi 25 juin 2025 où elle cotait 14 850 FCFA et ce lundi 30 juin 2025, l'action Unilever Côte d'Ivoire enregistre une augmentation de 3 590 FCFA. Il faut noter que cette performance n'est pas une première. Ce titre l'avait réalisé à l'issue de la séance de cotation du mercredi 23 avril 2025 de la BRVM. A l'époque, Unilever avait vu son cours passer de 8 275 FCFA le jeudi 17 avril 2025 à 10 275 FCFA le mercredi 23 avril 2025, soit une hausse de 2 000 FCFA.

Pourtant, cette entreprise n'a, jusqu'à présent, pas encore publié ses rapports d'activité au titre de l'exercice 2024. Les seules références à la disposition des investisseurs datent du 31 décembre 2023. Au terme de cet exercice, la société Unilever Côte d'Ivoire avait réalisé un résultat net bénéficiaire de 640,334 millions FCFA contre une perte de 6,908 milliards FCFA en 2022. C'est dire donc que la forte hausse de son cours ces quatre dernières journées de cotation n'est que spéculative.

Apres Unilever Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 18 440 FCFA) le Top 5 des plus fortes hausses de cours est suivi respectivement par BOA Mali (plus 6,22% à 2 990 FCFA), ETI Togo (plus 5,88% à 18 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (plus 4,75% à 8 380 FCFA) et Sonatel Sénégal (plus 3,61% à 25 800 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d'Ivoire (moins 7,40% à 3 880 FCFA), BOA Bénin (moins 3,95% à 4 500 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 3,85% à 2 500 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (moins 3,70% à 9 100 FCFA) et BOA Burkina Faso (moins 2,23% à 3 500 FCFA).

La valeur totale des transactions s'est un peu rehaussée à 1,394 milliard de FCFA contre 1,077 milliard de FCFA la veille.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle connait une augmentation de 104,829 milliards, passant de 11 926,197 milliards de FCFA la veille à 12 031,026 milliards de FCFA ce lundi 30 juin 2025.

Celle du marché des obligations enregistre par contre une baisse de 2,388 milliards, s'établissant à 10 405,651 milliards de FCFA contre 10 408,039 milliards de FCFA le vendredi 27 juin 2025.

Contrairement à la veille, tous les indices sont en vert. L'indice BRVM Composite a ainsi progressé de 0,88% à 312,04 points contre 309,32 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 est en hausse de 0,97% à 155,83 points contre 154,34 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Prestige, il s'est accru fortement de 1,01% à 132,51 points contre 131,19 points la veille.