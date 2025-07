Sénégal: Un programme envisage de mettre en place 1579 projets pour améliorer la résilience des systèmes alimentaires

Kaffrine — Le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest (FRSP) envisage de mettre en place 1579 projets au Sénégal, avec des financements structurants afin d'accompagner les producteurs, les promoteurs privés et d'améliorer la résilience des systèmes alimentaires, a appris l'APS de son coordonnateur, Dr Mouhamadou Lamine Dia.

"Nous allons mettre en place 1579 projets dans la première phase du programme, qui va concerner les individuels, les coopératives de producteurs, les entrepreneurs agricoles transformateurs, les commerçants, les groupes vulnérables, les femmes et les jeunes, avec des financements, qui varient entre 2,85 à 5,7 millions de francs CFA", a-t-il annoncé.

Il s'exprimait au terme d'un atelier d'information et de sensibilisation sur le FRSP et de partage sur l'opportunité du financement la "Matching Grant" (Subvention de contrepartie), présidé par Lala Camara, adjointe au gouverneur de la région de Kaffrine chargée du développement, en présence des différents acteurs territoriaux de la zone.

Selon M. Dia, ce sont des financements à coûts partagés, avec une subvention de 70% du coût total sous projet et 80 % pour les sous projets des femmes et des jeunes.

En ce qui concerne les sous projets de taille moyenne, les bénéficiaires sont les groupes de producteurs, les coopératives, les petites et moyennes agro-industries, avec un financement de 5,7 millions à 28,5 millions de francs CFA, accompagné d'une subvention de 50% du coût total du sous projet et 50% d'apport bénéficiaire, a-t-il précisé.

"Pour la dernière tranche, ce sont des projets de grande taille destinés aux organisations de producteurs et d'éleveurs, aux coopératives, aux entreprises agro-industrielles et à un financement qui va tourner autour de plus de 28 millions de francs CFA à 285 millions de francs CFA, avec une subvention de 30% du coût total sous projet et 70 % en fonds propres ou à crédit", a expliqué Dr Mouhamadou Lamine Dia.

Ainsi, dans la troisième phase du FRSP, qui concerne le Sénégal, plus de 100 milliards de francs CFA seront financés par la Banque mondiale et le Fonds international de développement agricole (FIDA), à travers le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, a-t-il souligné.

L'objectif du projet, qui va durer six ans (2025-2030), est d'accroître la préparation face à l'insécurité alimentaire et d'améliorer la résilience des systèmes alimentaires dans les pays bénéficiaires, selon M. Dia.

"Le mécanisme de financement à coûts partagés, qui concerne toutes les régions du Sénégal, met l'accent sur les chaines de valeur agropastorales dont l'élevage, le lait, la viande, l'agriculture, l'horticulture, les pompes de terre, bref, toute la chaine de valeur agricole et animale pouvant contribuer à la résilience des systèmes alimentaires", a-t-il insisté, indiquant que ce projet intervient dans douze communes.

D'après M. Dia, il s'agit d'une compétition entre porteurs de projets de toutes les zones agrosylvopastorales du Sénégal.

"La région de Kaffrine, avec son fort potentiel agricole et ses nombreuses initiatives locales, est bien positionnée pour bénéficier largement de ces appuis, à condition que les acteurs locaux se mobilisent et soumettent des dossiers solides", a-t-il soutenu.

Les différents acteurs territoriaux, qui ont salué l'importance de la mise en place dudit projet, ont demandé plus de communication et une décentralisation des activités effective des activités prévues dans sa mise en oeuvre.