Sénégal: L'Assemblée nationale ne peut pas se replier sur elle-même, selon Malick Ndiaye

Dakar — L'Assemblée nationale ne peut pas se replier sur elle-même, dans un monde qui connaît l'instabilité, les tensions sociales et les changements climatiques, estime son président, Malick Ndiaye, prônant une coopération soutenue avec les autres parlements du monde.

"Notre institution ne peut pas se replier sur elle-même. Elle est ancrée dans une dynamique régionale, continentale et internationale", a-t-il dit lors de la cérémonie officielle de clôture de la session ordinaire unique 2024-2025, en présence des présidents des institutions similaires de la Gambie et de la Mauritanie, et du vice-président de la Chambre des représentants du royaume du Maroc.

La présence de délégations parlementaires venues de ces trois pays traduit leur "solidarité [...] active" avec l'Assemblée nationale du Sénégal, selon M. Ndiaye.

C'est aussi l'expression de "la vitalité de la diplomatie parlementaire" sénégalaise, a-t-il dit.

"Dans un monde marqué par l'instabilité géopolitique et les tensions sociales, nos parlements ont une mission collective, qui est de défendre la démocratie, de renforcer l'État de droit, de bâtir une intégration africaine souveraine et s'assurer une ouverture au reste du monde", a poursuivi Malick Ndiaye.

La sécurité régionale, la "transition numérique" et la souveraineté économique sont des défis que les parlements doivent aider à relever, selon le président de l'Assemblée nationale sénégalaise.

"C'est dans l'échange, la coopération et l'harmonisation des cadres juridiques que nous construirons une Afrique plus forte, plus solidaire et plus respectée", a poursuivi Malick Ndiaye en s'adressant aux personnalités parlementaires venues de la Gambie, du Maroc et de la Mauritanie.

L'Assemblée nationale sénégalaise souhaite renforcer ses liens avec les institutions régionales, dont la CEDEAO, l'UEMOA, le Parlement panafricain, l'Assemblée parlementaire de la Francophonie et l'Union internationale parlementaire.

"Nous avons engagé une transformation profonde en vue d'une Assemblée nationale plus moderne, plus responsable et plus proche du peuple. Le chantier est immense mais le cap est clair, la volonté est ferme et l'engagement est collectif", a assuré Malick Ndiaye.

Le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Abass Fall, s'est réjoui de la présence de personnalités de la Gambie, du Maroc et de la Mauritanie à la cérémonie officielle de clôture de la session ordinaire unique 2024-2025 de l'Assemblée nationale du Sénégal.

C'est la preuve d'une "volonté de coopération parlementaire conforme à la politique d'intégration africaine du gouvernement du Sénégal", a-t-il dit.