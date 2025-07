Afrique: Démarrage d'une école d'été sur le renforcement de la coopération entre les universités africaines et italiennes

Dakar — Une école d'été (Summer School ) a démarré, ce lundi, à Dakar à l'intention d'étudiants en provenance de pays africains et d'Italie à l'initiative de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et l'université de Brescia avec l'appui de l'ambassade d'Italie à Dakar.

Cette formation prévue jusqu'au 04 juillet vise à créer un cadre d'échanges et de réflexions sur des domaines définis entre les participants africains et italiens.

"Cette semaine, des étudiants du Sénégal, du Ghana, de la Somalie, de la Tanzanie et de l'Italie, ainsi que plus de 200 participants en ligne, prendront part à un parcours intensif et interdisciplinaire", a expliqué l'ambassadrice de la République d'Italie à Dakar, Caterina Bertolini, lors de la cérémonie marquant le lancement de l'activité.

A travers des travaux de groupe et des études de cas concrets, les participants vont explorer le fonctionnement des outils numériques, de l'intelligence artificielle à l'Internet, des objets de la blockchain, de la télédétection, et leur contribution dans la construction des communautés plus résilientes, durables et en meilleure santé, notamment dans des contextes à ressources limitées comme ceux de la région sub-saharienne, indique-t-on.

D'autres domaines comme la gestion des ressources de l'eau, le traitement des déchets, la santé publique, l'agroécologie, l'environnement et les énergies renouvelables sont également inclus dans le programme.

Cette école d'été dont les participants ont été sélectionnés par appel d'offre international est articulé autour du thème : "Technologies appropriées et solutions numériques pour créer des communautés résilientes face aux défis environnementaux et sanitaires".

Elle est organisée dans le cadre du programme "UNITAFRICA" soutenu par le gouvernement italien et qui regroupe au total 99 universités dont 78 africaines. Ce programme devra aider à maximiser les opportunités de collaboration entre l'Italie et les universités partenaires, a indiqué son coordonnateur, Cheikh Abdou Khadir Diop.

L'objectif de cette école d'été est de "renforcer la relation entre les universités africaines et italiennes et d'améliorer la qualité du système d'enseignement supérieur basé sur une approche d'apprentissage mutuelle", a expliqué Mme Bertolini.

"Nous croyons fermement que l'avenir de la coopération internationale repose sur ces connexions humaines, sur la capacité des étudiants, des enseignants et des chercheurs à se rencontrer, à apprendre les uns des autres et à oeuvrer ensemble pour un monde meilleur et plus équitable", a relevé la diplomate italienne.

Le vice-recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Idrissa Ly a indiqué que " l'objectif de cette initiative est de créer des synergies durables qui dépassent la durée de cette école d'été pour aboutir à des diplômes conjoints, des laboratoires de recherches mixtes et un impact socio-économique tangible".