Guinée: Le référendum constitutionnel fixé au 21 septembre 2025

analyse

On en sait un peu plus sur la volonté du Président Mamady Doumbouya, une fois que le projet de nouvelle constitution lui a été soumis, et la date du référendum pour l’adoption de la nouvelle constitution de la Guinée fixée au 21 septembre 2025. Du moins, si l’on en croit les déclarations faites au niveau de la presse par le président du Conseil National de Transition, qui fait office de parlement de la transition.

Même si on peut rester un peu dubitatif sur le texte, dont les grandes lignes sont esquissées par le Dr Dansa Kourouma, président du CNT, à cause des innovations dont il se satisfait amplement, il reste certain que la Nouvelle constitution pose deux actes politiques majeurs sur lesquels les débats politiques ont longtemps porté. Il s’agit d’abord de la candidature du Général Doumbouya qui initialement était exclue par les premiers textes de la transition, aujourd’hui c’est acté.

Ensuite, la durée du mandat est fixée à 7 ans renouvelables une fois, ce qui semble emporter la faveur du général président, qui, le cas échéant, pourrait le maintenir, sauf incident majeur, à la tête de l'État guinéen jusqu’en 2039.

Bien entendu en insistant sur les clauses d’intangibilité qui sont érigées au rang de crime de « haute trahison », notamment les actes portant révision des clauses intangibles. C’est ainsi que « la dissolution, la suspension de la Constitution » et l’appel visant la remise en cause des clauses intangibles lui-même sont susceptibles de poursuites.

Pour certains observateurs, il n’est pas admis d’avance que le Président Doumbouya ira dans le sens indiqué par le président du CNT, pour acter une « criminalisation » de la liberté d’expression politique, le droit pour les acteurs politiques de manifester dans un sens ou un autre les « clauses d’éternité » qu’on veut introduire dans la vie politique en Guinée.

Bien sûr, on peut rétorquer que le régime en place, qui a déjà pris des actes pour suspendre certains partis politiques d’opposition et en interdire d'autres, ne se gênerait nullement pour traduire en justice toute velléité de contestation du texte, une fois promulgué.

Toutefois, il y a un bémol à apporter à toute cette vague répressive que pourrait induire cette criminalisation à outrance, qu’un récent passé troublant de tripatouillage de la Constitution ne saurait justifier.

L’introduction du référendum législatif à l’initiative du chef de l’État tel que prévu à l’article 70 de la nouvelle Constitution et son pendant le droit de pétition conféré aux citoyens, contre un texte du président de la République, visant la révision de la Constitution. Ce droit, selon le Président du CNT devra s’exercer dans un délai de 30 jours, et ainsi encadré, va contribuer à équilibrer d’une certaine manière le jeu démocratique et instaurer la stabilité.

La seule question qui reste posée aujourd’hui est celle de savoir pourquoi autant de discrétion autour d’un texte remis au président guinéen depuis le 26 juin ? That is the question !

Est-ce à dire qu’il y a des modifications en perspective ?x Rien n’est moins sûr, dès lors que la date du référendum est arrêtée, et que Doumbouya lui-même avait annoncé la tenue de la présidentielle en 2025.

En tout cas, le président du CNT a bien raison quand il dit que la Guinée dispose maintenant de la Constitution la plus encadrée (entendez verrouillée) avec ce niveau de détail, excusez du peu !

Attendons l’onction ou Non de Doumbouya avec la publication prochaine au Journal officiel de la version finale du nouveau texte constitutionnel, avec des dispositions aussi restrictives à la démocratie.