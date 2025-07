Le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Hamed Hermann Rouamba, a lancé la journée de salubrité consacrée au nettoyage du Camp général Aboubacar-Sangoulé-Lamizana, mercredi 25 juin 2025.

es forces armées du camp général Aboubacar-Sangoulé- Lamizana, la brigade verte de Ouagadougou, des citoyens et citoyennes se sont mobilisés, mercredi 25 juin 2025, au sein du camp, dans le cadre de la journée d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Munis de pelles, de houes, d'instruments de ramassage d'ordures, de nettoyage et de curage, ils ont répondu à l'appel de l'initiative gouvernementale pour assainir le Burkina Faso, avec à leur tête, le Chef d'état-major de l'armée de terre (CEMAT), le colonel Hamed Hermann Rouamba.

De l'hôpital militaire capitaine Halas- sane Coulibaly, en passant par le « Camp mariés », la compagnie des sports, le Bataillon de train (BTR), à l'ensemble du camp général Aboubacar Sangoulé Lamizana, près de 1 000 citoyens et citoyennes se sont engagés à travers la brigade verte de la commune de Ouagadougou. Ils ont ainsi prêté main forte aux militaires dans cet effort commun d'assainissement pour renforcer la cohésion nationale et la responsabilité collective. A l'hôpital militaire capitaine Halassane Coulibaly, le CEMAT a donné le top départ de cette journée d'assainissement instaurée par les autorités burkinabè.

« L'initiative que nous vivons aujourd'hui n'est pas un simple acte d'assainissement. Elle est l'expression concrète de l'esprit de solidarité, de responsabilité partagée et d'unité nationale que nous appelons de tous nos voeux en ces temps difficiles que traverse notre pays », a-t-il déclaré. En mobilisant plus d'un millier de citoyens, en majorité des femmes et en mettant à leur disposition les moyens matériels nécessaires, la commune de Ouagadougou a fait montre d'un engagement citoyen remarquable, a- laissé entendre le colonel Rouamba.

Un accompagnement « précieux » et « symbolique »

« Cet accompagnement est précieux et symbolique à plus d'un titre. Il témoigne d'abord de la vitalité du lien Armée-Nation que nous devons entretenir, renforcer et valoriser chaque jour davantage », a-t-il fait savoir. Ces volontaires, selon lui, en participant au désherbage, au balayage, au curage des caniveaux et au ramassage des ordures, ont rappelé que la défense du territoire national ne se résume pas aux seules armes, mais s'in- carne aussi dans les gestes simples qui contribuent à la salubrité, à la dignité et à la cohésion des communautés. « Dans un contexte marqué par l'insécurité, ce moment de brassage, de collaboration et d'action collective nous rappelle

que c'est ensemble, unis dans l'effort et le devoir, que nous pourrons bâtir un Burkina Faso plus résilient, plus solidaire et plus fort », a soutenu le CEMAT. L'armée, à son avis, qui reste au front jour et nuit, tire une grande force de ces gestes de soutien et de fraternité venus des populations civiles qui sont les fondements du sursaut patriotique national que prônent les autorités. « En oeuvrant

à rendre notre cadre de vie sain et agréable, vous nous aidez aussi à préparer nos hommes à mieux se concentrer sur leur mission première : défendre le territoire et protéger les populations », a lancé le colonel Hamed Hermann Rouamba. Il a souhaité que ce type d'initiative soit reconduit, élargi et institutionnalisé dans tous les camps et garnisons, tout en saluant les volontaires et particulièrement, l'action de la brigade verte de Ouagadougou et les structures techniques de la mairie. Quant au responsable du service « collecte et tri des déchets », de la commune de Ouagadougou, Adama Siénou, il a indiqué que cette journée de salubrité marque la cohésion entre les populations et les forces armées et de sécurité nationales. « La journée de salubrité a été préparée en synergie avec le CEMAT », a-t-il précisé.