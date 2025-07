Sénégal: Diplomatie économique - Bassirou Diomaye Faye renforce les alliances du pays à Séville

En marge de la plénière de la IVe Conférence internationale des Nations Unies sur le financement du développement, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a multiplié les entretiens bilatéraux avec diverses personnalités.

Ces rencontres traduisent une volonté affirmée de positionner le Sénégal comme un acteur clé de la coopération internationale, en misant sur des partenariats stratégiques.

Avec Sa Majesté le Roi Felipe VI d'Espagne, les échanges ont porté sur une coopération renforcée dans des secteurs porteurs tels que l'agriculture, le tourisme et la migration concertée. Les deux chefs d'État ont réitéré leur engagement pour une migration légale, circulaire et respectueuse de la dignité humaine, posant les bases d'une gouvernance migratoire plus équilibrée.

Avec le président estonien Alar KarisLe Président Faye s'est également entretenu avec son homologue estonien, Alar Karis. Cet échange a permis d'acter l'élargissement du cadre juridique de coopération entre les deux pays, notamment dans le secteur du numérique, domaine où l'Estonie est considérée comme une référence mondiale. À cette occasion, l'Estonie a sollicité l'appui du Sénégal à sa candidature au Conseil de sécurité de l'ONU.

Enfin, lors de sa rencontre avec le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, le chef de l'État sénégalais a reçu un appui appuyé à ses efforts de transparence, de bonne gouvernance et de réforme économique. La Banque mondiale, aux côtés du FMI et de la SFI, s'est engagée à soutenir le secteur privé sénégalais et à accompagner les politiques budgétaires du gouvernement.

Diomaye et le Roi d'Espagne Félipe XV ont échangéPar ces démarches, le Président Diomaye Faye imprime sa marque : celle d'une diplomatie proactive, tournée vers un développement souverain, durable et fondé sur des partenariats gagnant-gagnant.