Sénégal: Nouvelle gestion du CFEE - L'Académie de Dakar réussit un test grandeur nature

Conformément aux orientations du Conseil interministériel qui préconise la gestion du CFEE dans les centres à partir de 2026, l'Inspecteur d'Académie de Dakar, Cheikh Faye, s'est porté volontaire pour tester le dispositif dès cette année dans sa circonscription.

Une expérience qui a porté ses fruits au grand bonheur de la communauté éducative, des autorités et des parents d'élèves. En trois jours, les épreuves ont été corrigées dans les centres d'examen et publiées, avec un taux de réussite de 80,23 %.

Il a osé, il l'a fait et il l'a réussi. L'Inspecteur d'Académie de Dakar, Cheikh Faye, avait demandé aux autorités éducatives de tester la nouvelle gestion de l'examen du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) dans son académie cette année. La proposition accordée, l'inspecteur d'académie partage l'information avec ses collaborateurs et les engage dans un défi. Les enseignants, les chefs de bureau des examens et concours, et les 4 Inspecteurs de l'Éducation et de la Formation (IEF) s'engagent avec détermination pour relever le défi. Ainsi, du lundi 23 au mercredi 25 juin, toutes les copies des candidats ont été corrigées et les résultats publiés.

Papa Baba Diassé, directeur des Examens et Concours au ministère de l'Éducation nationale, a salué le courage de l'Inspecteur d'Académie pour sa rigueur, mais aussi l'engagement et la détermination des enseignants pour ce pari gagné. « Cette phase pilote fait suite à l'expérimentation réussie du CFEE blanc dans les centres des inspections de l'éducation et de la formation de Grand Dakar et des Parcelles Assainies, menée à travers la plateforme de gestion des examens ANADOLE. Et les résultats ont donné entière satisfaction », renseigne Papa Diassé.

Ainsi, l'Inspection d'Académie de Dakar a donné le top départ de l'application, dès l'année prochaine, de la nouvelle gestion du CFEE dans les centres d'examen. Désormais, les résultats du CFEE pourront être disponibles dans un délai de 3 jours, au lieu d'un mois ou plus.

Cette année, l'Académie de Dakar a fait un bond de plus de 9 points au CFEE. Le taux de réussite est passé de 71,10 % l'année dernière à 80,23 % cette année. Sur les 19 608 candidats, 19 447 ont composé, dont 10 343 filles, et 61 ne se sont pas présentés.

Cependant, ces résultats laissent apparaître quelques disparités. À l'IEF des Almadies par exemple, le taux de réussite dépasse celui de l'académie (84,56 % contre 80,23 %). Elle est suivie par les IEF de Grand Dakar et de Dakar Plateau, avec respectivement 79,83 % et 79,45 %. L'IEF des Parcelles Assainies arrive en 4e position au niveau académique avec 77,77 % d'admis.

Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que dans toutes les IEF, sauf celle des Almadies, le taux de réussite est plus élevé chez les filles.