Sénégal: Des arrestations pour trafic de stupéfiants, dans la région de Kédougou

Kédougou — Un homme a été arrêté en possession de plus de 1 100 comprimés psychotropes, de 20 cornets de chanvre indien et de plus de 1 200 paquets de cigarettes dont la commercialisation est interdite, la semaine dernière, à Baïtilaye Diakha, un village de la région de Kédougou, dans le sud-est du Sénégal, a appris l'APS, lundi, de la brigade régionale de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS).

Les comprimés psychotropes sont des médicaments susceptibles d'agir sur le système nerveux et d'engendrer le déséquilibre mental des personnes qui en consomment.

Deux jours après la saisie de ces produits, des agents de l'OCRTIS ont arrêté un couple sénégalo-guinéen en possession de plus de 130 comprimés psychotropes et de cinq kilogrammes d'antalgiques et d'anti-inflammatoires, à Karakhéna, dans la même région.

L'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants l'intensification affirme avoir intensifié les opérations de sécurisation et de lutte contre le banditisme, dans la région de Kédougou.

Les personnes arrêtées ont été déférées au parquet de Kédougou.

En janvier dernier, la brigade régionale de l'OCRTIS de Kédougou avait interpelé, à Baïtilaye Diakha, un couple sénégalo-malien en possession de 1 440 comprimés psychotropes et de 90 cornets de chanvre indien.