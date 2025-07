Sénégal: Abass Fall salue 'l'engagement' du gouvernement et de l'Assemblée nationale

Dakar — Le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions, Abass Fall, a salué, lundi à Dakar, l'engagement et la détermination du gouvernement comme de l'Assemblée nationale à oeuvrer pour la prise en charge des préoccupations des citoyens.

"Cette séance [...] m'a permis de mesurer l'engagement et la détermination de chaque partie ici présente, gouvernement comme Assemblée nationale, dans les différentes composantes et selon ses attributions et ses prérogatives, à s'atteler à la prise en charge des préoccupations, aspirations légitimes des citoyens", a-t-il dit.

M. Fall prenait part à la cérémonie de clôture officielle de la session ordinaire unique de l'année 2024-2025 de l'Assemblée nationale.

Selon lui, "le gouvernement [...] agira au mieux pour les intérêts de notre peuple dans l'immédiat puisque les urgences, les priorités sont nombreuses, mais aussi pour la postérité. Nous allons semer les graines dont nous voudrions que nos enfants récoltent les fruits dans les plus brèves échéances".

Il a estimé que le Projet proposé par les nouvelles autorités va faciliter la réalisation de cet objectif visé.

"De ce fait, notre engagement au service du pays doit refléter nos obligations républicaines. Car le Sénégal, qui est notre héritage partagé, est plus important que nos adversités, surtout que notre pays a la particularité d'être une nation issue de brassage séculaire", a indiqué le ministre du Travail.

Abass Fall est d'avis que les actions du gouvernement et de l'Assemblée nationale visent le renforcement de la démocratie.

"Cette session qui prend fin nous a réservé une chaleureuse séance d'échanges, de forts moments de la vie de nos institutions, dont il faut d'ailleurs se féliciter, de façon rétrospective, me vient à l'esprit l'examen de plusieurs projets et de propositions de loi qui ont mobilisé les ministères sectoriels", a-t-il expliqué.

Il a énuméré les différents projets de loi examinés par les députés durant les six mois d'exercice parlementaire, notamment le projet de loi 06-2025 autorisant le président de la République à signer l'instrument d'adhésion au statut de la Banque de commerce et de développement de l'Afrique de l'Est et australe.

"Et tout dernièrement, la proposition de loi portant révision de la loi organique qui est une mise à jour de votre outil de travail et de règlement intérieur pour l'adapter aux exigences d'efficacité, de transparence et de performance que commandent nos orientations clairement identifiées dans l'Agenda de transformation nationale", a souligné M. Fall.

Ces projets et propositions de loi, selon lui, visent à doter le gouvernement de leviers de gouvernance efficace pour bâtir "un Sénégal souverain, juste et prospère ancré sur des valeurs fortes".

Il considère que l'Assemblée nationale, la deuxième institution du pays, est "un lieu de manifestation de la vitalité démocratique, un espace de débat au sein duquel sont auscultées les politiques publiques et examinés des crédits destinés à la construction de la transformation de notre pays".

De plus, l'Assemblée nationale est aussi ce lieu de représentation "malheureusement particulièrement exposé et souvent jugé", a-t-il déploré.