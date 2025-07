Sénégal: Action contre la faim annonce une aide alimentaire et financière destinée à 750 familles de Kanel, Matam et Podor

Matam — Action contre la faim (ACF), une organisation non gouvernementale, a promis, lundi, de venir en aide à 750 familles victimes des inondations survenues en 2024 dans les départements de Kanel, Matam et Podor (nord), en leur fournissant une aide financière et alimentaire.

L'aide promise sera destinée aux ménages les plus vulnérables et victimes des inondations de l'année dernière, selon ACF.

"L'année dernière, à cause des inondations, des récoltes ont été détruites, ce qui a entraîné une vulnérabilité des populations", a rappelé Ibrahima Sory Baldé, le responsable chargé de la sécurité alimentaire à Action contre la faim.

Il intervenait au lancement d'un projet destiné à fournir de l'aide alimentaire et financière aux victimes des inondations de 2024 dans les trois départements ciblés.

Il s'agira d'offrir 115 000 francs CFA et des denrées alimentaires à chacun des ménages bénéficiaires, a dit M. Baldé en présence de Tafsir Baba Anne, l'adjoint du gouverneur de Matam, chargé des questions de développement de la région, et des préfets de Matam et de Kanel.

"Nous n'avons pas encore identifié les bénéficiaires", a précisé Ibrahima Sory Baldé, ajoutant : "Pour cela, nous allons tenir des réunions avec les autorités administratives."

Le bureau régional chargé de la sécurité alimentaire de Matam et des partenaires du projet, dont la Fédération des associations du Fouta pour le développement, vont se charger de l'identification des bénéficiaires, selon M. Baldé.

Des chefs de villages et des guides religieux prendront part à cet exercice, a-t-il dit, ajoutant que le projet d'aide alimentaire et financière aura une durée de quarante-cinq jours et sera financé avec 200 millions de francs CFA.