Tunisie: Expatriés - Tounekti s'illustre

L'ailier gauche Sebastian Tounekti , 22 ans, a mené Hammarby à la victoire contre Halmstad lors de la 13e journée du championnat suédois.

Auteur d'un but à la 59ème et d'une passe décisive à la demi-heure de jeu, il a été parmi les 3 meilleurs joueurs du match. Hammarby est dauphin du leader Mjallby, mais à égalité de points avec celui-ci. Avec 2 buts et 4 passes décisives au compteur, Tounekti est l'un des artisans du succès de son club qui joue les trouble-fêtes en haut du classement.

Khaoui au Red Star

Le milieu offensif de 30 ans Saif-Eddine Khaoui, passé par l'OM et Clermont en France, Khor Fkkan aux Emirats et Macarthur en Australie, a remis les voiles pour retourner en France, au Red Star qui évolue en Ligue 2.

Saad migre vers Augsbourg

L'ailier gauche de St Pauli Elias Saâd a changé de tunique, pour endosser celle d'Augsbourg. Un contrat lie Saad, 25 ans, au club de Bundesliga jusqu'en 2029. Enfin le grand décollage pour l'international Saâd ?

Bouasker passe pro

Slim Bouasker, jeune portier de l'AS Roma en Italie, a signé son premier contrat professionnel avec la Louve. Sa participation convaincante à la dernière CAN U17 a sans doute joué en sa faveur.

Ismail auteur d'un quadruplé

L"attaquant Amir Ismail, natif de 2004, a participé à un match amical avec l'effectif pro de Heerenveen SC contre Gaasterland/Sleat. Victoire sans appel 11-0 de Heerenveen et Amir a inscrit un quadruplé.

Bguir et Sassi libres

L'ancien stadiste gabésien et espérantiste, Saâd Bguir 31 ans, ainsi que Ferjani Sassi, 33 ans passé par le CSS, le FC Metz en France, l'EST et Al Duhail, sont désormais libres de droit. Leurs contrats ont expiré le 30 juin 2025 sans être renouvelés par leurs clubs employeurs...