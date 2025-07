Tunisie: Prix national des droits de l'enfant - Lancement de l'appel à candidatures

Le Ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes Âgées a annoncé l'ouverture des candidatures pour le Prix National des Droits de l'Enfant pour l'année 2024. Ce prix est destiné aux personnes, organisations, institutions publiques et privées, ainsi qu'aux organismes qui se sont distingués par des oeuvres créatives et artistiques contribuant au développement des capacités culturelles et créatives de l'enfant, à l'enracinement des valeurs civilisationnelles et humaines chez lui, et à la prestation de services importants dans le domaine des droits, de la protection et du développement de l'enfant.

La période de dépôt des candidatures pour ce prix national est ouverte du 1er août au 31 août 2025 inclus.

Il est possible de consulter le communiqué contenant les modalités et conditions de candidature, les critères et l'échelle d'évaluation pour l'obtention du Prix National des Droits de l'Enfant, ainsi qu'une fiche de données pour les personnes physiques candidates et une fiche de données pour les institutions, associations et organisations candidates, via le lien suivant sur le site officiel du ministère.