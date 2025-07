Le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Pascal Robin Ongoka, a clôturé, le 26 juin à Brazzaville, les travaux de l'atelier de présentation et de validation de la stratégie de développement de compétences sectorielles dans le cadre du Projet de développement intégré des chaînes de valeur agricoles (Prodivac) sous financement de la Banque africaine de développement (BAD).

L'atelier a permis de rassembler les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs, de s'approprier les recommandations du document stratégique, et de renforcer le leadership de la plateforme collaborative.

Au cours des échanges interactifs, les participants ont discuté sur des contenus du document stratégique relatif au développement des compétences. Ils se sont prononcés sur les données et orientations proposées et ont émis des recommandations stratégiques. Pour finaliser, enrichir et valider ce document, ils ont également recueilli les contributions et observations des institutions, des partenaires sociaux, des organisations du système des Nations unies et des membres du comité de pilotage.

Selon la coordinatrice du Prodivac financé par la Banque africaine de développement et la représentante du Bureau international du travail (BIT) au Congo, Gloria Oket Ondako, les recommandations sont à la base des actions du document stratégique d'identification des compétences du secteur agricole. Ces réformes stratégiques renforcent le système de développement des compétences dans le secteur agricole.

Elle a argumenté par la suite que les études menées d'octobre-novembre 2024 ont permis au BIT de mettre en place un outil de positionnement stratégique participant à l'élaboration des actions concrètes dans le secteur agricole au Congo. A travers cette étude, le BIT a accompagné la mise en place d'un mécanisme d'anticipation des métiers au Congo.

Gloria Oket Ondako a soutenu qu'avec la méthodologie STED du BIT implémentée au Congo, l'on peut grandir sur l'échéquier international, sous-régional, se doter des données qui éclairent la prise de décision sur les déficits des compétences dans le secteur agricole. « (...) Cet atelier a été principalement l'occasion pour les participants de mieux comprendre l'élaboration du document stratégique. (...)

Le secteur agricole prend un tournant décisif et doit jouer son rôle crucial dans le secteur économique de la République du Congo. (...) Nous manifestons ici notre fierté et tenons à féliciter notre partenaire, le BIT, pour avoir fait preuve d'abnégation et de détermination jusqu'à ce jour, en respectant les engagements pris dans le cadre de cette convention », s'est félicité le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture.

Validation du document stratégique

En septembre 2024, le projet était consacré au lancement de l'étude couplée à la particularité d'avoir un répertoire de métiers et d'emplois. A cette occasion, les parties prenantes étaient informés sur l'enjeu, les mesures, les compétences des métiers pour le secteur agricole. Ensuite, en janvier dernier, les parties prenantes avaient analysé les opportunités de croissance du secteur agricole, notamment dans la filière manioc ou maïs pour définir une vision prospective des besoins et compétences. Enfin, pour ce mois de juin, la particularité est le bouclage du processus, le partage et la validation du document stratégique relatif au développement des compétences dans le secteur agricole, en particulier pour les filières maïs et manioc.

« La méthodologie STED vise à évaluer les compétences disponibles, identifier les écarts existants par rapport aux besoins du marché du travail, à formuler des recommandations stratégiques pour renforcer le système et la formulation commerciale. On veut réduire l'inadéquation entre l'offre et la demande de compétences, tout en favorisant la création d'emplois productifs mais également l'initiative STEP s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de développement intégré des chaînes de valeur agricoles, cultivables pour les filières de maïs, poissons et volailles financées par la Banque africaine de développement.

La méthodologie STED est un outil développé par le BIT qui permet d'intégrer la dimension de la demande des compétences dans les politiques sectorielles afin de réduire le déséquilibre entre l'offre et la demande des compétences. Son objectif final est de favoriser l'accès à des emplois décents alignés sur les besoins spécifiques du secteur », a expliqué Gloria Oket Ondako, coordonnatrice du Prodivac/BIT-Congo.

Selon le Prodivac, plusieurs défis majeurs ont été relevés : la gouvernance et la coordination intersectorielle du système de formation pour l'agriculture, l'adéquation de l'offre de formation des métiers agricoles, la réduction des pénuries en compétences techniques entrepreneuriales, la modernisation des systèmes de production, la transformation et la commercialisation agricole, le financement adapté et accessible aux entreprises du secteur agricole.

« Le BIT voudrait rassurer le gouvernement de la République du Congo, ainsi que la Banque africaine de développement, principal bailleur du Prodivac, de son engagement à fournir un appui méthodologique de proximité à développer des solutions solides pour le domaine des compétences au profit des jeunes et des communautés vulnérables dans le secteur de l'agriculture », a poursuivi la coordonnatrice du Prodivac/BIT-Congo.

Précisons qu'au Congo, le secteur agricole demeure une préoccupation majeure, notamment dans le cadre stratégique du Plan national de développement 2022-2026. Ce plan vise à bâtir une économie diversifiée et résiliente en s'appuyant sur les secteurs porteurs : l'agriculture, l'artisanat et l'industrie. L'ambition est donc de faire de l'agriculture un levier de transformation capable de nourrir la population, de générer des ressources d'exploitation et de préserver le patrimoine naturel.