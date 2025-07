Sénégal: La coopération entre Dakar et Paris, 'les enjeux régionaux et internationaux' au menu des échanges les présidents Faye et Macron

Dakar — Le président Bassirou Diomaye Faye a déclaré, lundi, avoir échangé, à Séville (Espagne), avec son homologue français Emmanuel Macron, sur la coopération entre les deux pays ainsi que sur "les enjeux régionaux et internationaux d'intérêt commun".

"En marge de la Conférence de Séville sur le financement du développement, je me suis entretenu avec le Président Emmanuel Macron. Nos échanges ont porté sur la coopération entre le Sénégal et la France, ainsi que sur les enjeux régionaux et internationaux d'intérêt commun", a t-il annoncé sur le réseau social X.

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a participé, lundi, à Séville, à la 4e Conférence sur le financement du développement.

A cette occasion, il a appelé à une réforme de la gouvernance financière mondiale et plaidé pour plus d'équité dans la gestion de la dette ; la justice fiscale internationale ; l'accès élargi aux financements ; la priorité à l'humain

Le chef de l'Etat français, Emmanuel macron, a, lui aussi, confirmé, sur le même réseau social, avoir échangé avec le Président Faye à cette occasion, annonçant un partenariat "en refonte" entre les deux pays.

"En pleine refonte, le partenariat entre le Sénégal et la France doit nous permettre d'avancer ensemble au service des intérêts de nos peuples et de notre souveraineté", a dit le Président français.

Il a précisé qu'il s'agira d'un "partenariat économique, de sécurité et de défense, culturel et mémoriel", ajoutant que ce sont là "autant de chantiers" que lui et le Président Faye suivent "de près".

Le président Macron a salué "l'engagement du Sénégal en faveur de la stabilité régionale et pour répondre aux grands enjeux globaux".