Sénégal: Kolda - Sur les traces d'un jeune dakarois devenu producteur de piment à Sinthiang Djiby

Médina Yéro Foulah — Le jeune entrepreneur agricole Amath Karim Ndaw brise la tradition en quittant Dakar, sa ville natale, pour s'installer à Sinthiang Djiby, un village de la commune de Ndorna, dans le département de Médina Yéro Foulah (sud), en vue d'apporter son expertise et son expérience dans la culture du piment.

"Je suis originaire de Dakar, je suis venu ici dans le village de Sinthiang Djiby, dans la commune de Ndorna pour apporter mon expertise et mon expérience dans la culture du piment. Nous avons ici six hectares que nous exploitons avec la culture de différentes variétés de piment", a déclaré Amath Karim Ndaw.

Arrivé dans ce village de la région de Kolda depuis quelques mois, le jeune dakarois met en oeuvre son rêve d'y développer la culture du piment, avec le soutien des populations locales.

"Nous avons commencé avec la culture du piment et nous arrivons à récolter en moyenne entre 7 à 8 tonnes par semaine en raison de 250 sacs par récolte. Et je travaille avec 18 permanents et près de 300 journaliers qui assurent la récolte du piment", a souligné le jeune promoteur agricole.

Le manque d'eau, une contrainte majeure dans la zone

Malgré les efforts et de nombreux sacrifices, il a fait état de contraintes qui entravent le développement du maraîchage dans la zone, notamment en saison sèche.

"Nous sommes confrontés au manque d'eau et cela nous empêche de faire des extensions pour d'autres spéculations", a-t-il indiqué.

Il a également signalé le problème d'accès dans la zone, soulignant que cette situation se répercute sur le coût du transport. "Les rares transporteurs qui acceptent de venir ici réclament 300 à 400.000 FCFA pour sortir la production", a-t-il déploré.

Lutter contre la pauvreté et la migration irrégulière dans la zone

De plus, il dit avoir relevé un véritable engouement chez les populations surtout les jeunes et les femmes. "Je reçois chaque matin plus de 150 personnes qui veulent travailler et je pense qu'avec un peu d'appui de la part de l'Etat, on arrivera à lutter contre la pauvreté et la migration irrégulière dans la zone", a-t-il dit.

En outre, il n'a pas manqué d'évoquer le problème de la divagation des animaux, à cause d'un manque de sécurisation totale du périmètre notamment avec des clôtures.

"Nous sommes confrontés au problème de la divagation des animaux, nous prenons tout en charge avec nos propres moyens et il y a des dépenses que nous ne pouvons pas assurer intégralement", a souligné Amath Karim Ndaw qui sollicite l'appui de l'Etat.

"Et malgré ces difficultés, on gère et déjà cela aiguise beaucoup d'appétit chez les populations qui viennent chaque matin par centaine à bord de charrettes pour solliciter un travail journalier", s'est-il félicité.

Le jeune dakarois souhaite élargir son expérience dans la région de Kolda, dans l'espoir de contribuer à freiner la migration des jeunes vers l'Europe à la quête d'opportunités et d'un bien-être social, en passant par le désert ou la mer.