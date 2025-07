A l'occasion de la Rencontre des entrepreneurs francophones (REF) qui s'est tenue du 26 au 28 juin, à Brazzaville, Africa Global Logistics (AGL) a annoncé un investissement de près d'un milliard d'euros au port de Pointe-Noire pour la période 2009-2027.

L'événement qui réunissait près de 3000 personnes dans un espace de dialogue et d'échanges visait à stimuler les opportunités et partenariats d'affaires en vue d'accroître les investissements dans un pays tourné vers la diversification de son économie.

Les investissements d'AGL, à travers sa filiale Congo Terminal, ont permis de transformer la plateforme portuaire de Pointe-Noire dans les infrastructures, la formation des équipes et l'acquisition d'équipements de pointe.

Les volumes traités sont ainsi passés de 200 000 EVP en 2009 à plus d'un million en 2022, 2023 et 2024. Pour accompagner la croissance des échanges et renforcer son rôle stratégique, l'entreprise développe un nouveau terminal au Môle Est qui rentrera en service en 2027 et permettra, grâce notamment à un quai de 750m, à une profondeur de 17m d'accueillir les plus grands navires du monde.

« La massification des volumes permettra une meilleure connectivité, des escales plus fréquentes et des coûts réduits. Notre Groupe investit dans le transport routier, dans le transport ferroviaire et dans le transport fluvial, y compris au Congo », déclarait le président d'AGL, Philippe Labonne, lors de son intervention à la cibquième REF.

D'après lui, le montant total des investissements de son groupe a triplé depuis 2022, ajoutant qu'en 2027, AGL aura investi dans le port de Pointe Noire près d'un milliard d'euros au total.

Philippe Labonne a également indiqué qu'AGL s'est engagé à favoriser le développement du commerce africain, intra africain et entre l'Afrique et le reste du monde. De par son expertise et sa présence dans 47 pays à travers le contient, l'entreprise est capable de structurer et de faciliter l'acheminement et la distribution des produits en Afrique et à travers le monde.

« En République du Congo, AGL compte trois filiales qui emploient au total près de 1600 collaborateurs sans compter le projet Môle Est qui devrait créer 900 emplois permanents supplémentaires au profit de la jeunesse congolaise pour soutenir davantage la croissance économique du pays et de la sous-région », a-t-il précisé.