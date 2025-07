En séjour de travail à Abidjan, capitale économique de la République de Côte d'Ivoire, Orcel Bayonga Mbondza, représentant résident de la Fondation Pro social inter-États (PSI), a clôturé le 26 juin sa mission par un acte de solidarité significatif à l'endroit des enfants orphelins du quartier Cocody.

Conforme à sa philosophie d'action sociale directe et solidaire, la Fondation PSI a voulu marquer son séjour de travail en terre ivoirienne par un geste concret. Ainsi, le 25 juin dernier, une donation de kits de première nécessité a été effectuée au bénéfice des orphelinats situés dans la commune de Cocody. Des kits comprenant des médicaments essentiels, des vêtements et des articles de secours.

L'initiative a été accompagnée, le 26 juin, de l'organisation d'une journée de convivialité et de partage baptisée « Journée de réjouissance avec nos enfants orphelins ». Elle a été tenue en présence des équipes de la Fondation, des responsables des orphelinats et des enfants eux-mêmes. « Nous voulons que chaque enfant orphelin ressente qu'il n'est pas oublié. La Côte d'Ivoire nous accueille avec générosité, et il nous semble juste d'y répondre avec amour », a déclaré Orcel Bayonga-Mbondza, ajoutant que cette action s'inscrit dans la mission humanitaire et inclusive de la Fondation PSI.

Durant cette mission, le représentant de la Fondation PSI a eu des échanges fructueux avec les institutions de l'État ivoirien, notamment le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur, autour des procédures d'implantation officielle de cette Fondation dans ce pays.

Lauréat du Prix Nuit du Mérite congolais dans le domaine du développement économique, ambassadeur de la paix et de l'environnement, Orcel Bayonga Mbondza a également appelé les institutions publiques, les fondations locales, les entreprises citoyennes et les autorités ivoiriennes à s'impliquer durablement auprès des structures d'accueil, à l'instar de l'orphelinat La main tendue. « La responsabilité sociale n'est pas un luxe. Elle est un devoir moral pour tous ceux qui ont la capacité d'agir. La jeunesse ivoirienne et africaine mérite notre engagement collectif »; a-t-il souligné.

Signalons que La Fondation PSI est une organisation mondiale qui accompagne les projets gouvernementaux dans les domaines de l'environnement, de la santé, de l'éducation et de la formation, ainsi que du développement économique. Elle a pour mission de soutenir les personnes vulnérables, promouvoir l'autonomisation et semer les graines d'un avenir plus juste sur le continent africain.