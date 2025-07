Congo-Brazzaville: Congo industrie - Une usine de biocarburants s'implante à Loudima

Agri-hub Arturo Bellezza de Loudima est le nom de la société de production de biocarburants que la compagnie pétrolière italienne Eni vient d'édifier dans la ville éponyme sur les terres du département de la Bouenza. Elle a officiellement été mise en service, le 28 juin, par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso.

En créant, l'année dernière, dans son pays d'origine Eni Naturel Energies Congo SAU, sa filière dédiée aux activités autres que pétrolières, l'opérateur italien s'oriente vers ce qu'il appelle « une transition juste et durable » dans sa stratégie de promouvoir les énergies renouvelables. Première expérience en la matière au Congo, l'unité de production de biocarburants de Loudima innove en termes de valorisation des oléagineux tels que le tournesol, le ricin et le soja cultivés localement.

Au cours de la cérémonie, Guido Busco, le représentant d'Eni, a salué l'exemplarité du partenariat qui lie sa société à la République du Congo depuis bientôt six décennies et promis de le consolider davantage. L'on retient en substance qu'à ce jour, les cultures développées au profit de cette "transition énergétique" couvrent une superficie de 15 000 hectares pour une production estimée à 1,1 million de tonnes d'huiles. Celle-ci passera à 3 millions l'année prochaine pour dépasser les 5 millions en 2030 tandis que les surfaces cultivées franchiront le cap des 40 000 d'hectares.

Guido Brusco est aussi revenu sur la politique de développement de l'entreprise, notant l'intérêt pour Eni d'assurer le transfert des compétences dans le cadre des activités d'Agri-hub de Loudima. La mécanisation agricole, la conversion de sous-produits industriels en aliments de bétail ou en engrais, le soutien aux start-up locales, la réduction de l'utilisation du charbon de bois jugé polluant au profit de foyers améliorés sont autant d'orientations destinées à raffermir la vision de la nouvelle société. « Présent au Congo depuis 1968, Eni a su évoluer et développer de nombreux projets dans les domaines tels que l'énergie, la santé, l'éducation, la culture, la recherche, etc. », s'est-il réjoui.

Pour le ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint-Eudes, le modèle économique initié par Eni est unique en ce qu'il s'appuie sur « la contribution de la population dans la production de la matière première ».

L'avantage est triple, a-t-il expliqué : « Il permet de lutter contre la pauvreté en développant une culture en milieu rural qui n'entre pas en compétition avec les cultures alimentaires ; de structurer une filière agricole locale tout en intégrant la chaîne de valeur mondiale du biocarburant ; enfin il permet, à terme, de produire localement des biocarburants afin de combler en tout ou partie le gap structurel en carburants et réduire de manière subséquente les importations de diesel ».

Son collègue de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Valentin Ngobo, a insisté, quant à lui, sur le « pacte de confiance » scellé désormais entre l'agriculteur et l'unité de production de biocarburants de Loudima. Il y perçoit également un bénéficie à trois niveaux : « L'assurance technologique : c'est la garantie pour chaque agriculteur d'accéder aux meilleures semences, aux intrants les plus performants et à un appui technique de tous les instants ; l'assurance de productivité concrétisée par une mécanisation sans précédent.

Avec déjà 125 machines opérationnelles pour un parc attendu de 250 tracteurs et équipements modernes. Ces outils sont des instruments de libération : la libération de la pénibilité du travail, et la libération du potentiel de nos terres ; l'assurance économique ». Valentin Ngobo la considère comme « la véritable clé de voûte de cet édifice : la garantie absolue de la collecte et de l'achat de la production, à un prix juste, rémunérateur et transparent. C'est la fin de l'angoisse du lendemain. C'est le début de la capacité à planifier, à investir, à se projeter et à prospérer ».

Il est important de noter la satisfaction des autorités locales qui s'exprimaient par la voix de Jacqueline Kimbembé, maire de Loudima, heureuses de voir leur ville, et plus largement la Bouenza, leur département, allonger la liste des entreprises qui offrent des emplois et concourent à l'amélioration de la qualité de vie de la population.

On espère, par ailleurs, que la bénédiction « orbi et urbi » du site d'implantation d'Agri-hub Arturo Bellezza (1) par les notabilités des terres Kibaka, ponctuée par une revendication de propriété, apaisera l'environnement de travail. De telle sorte que le moindre contentieux déclaré soit réglé dans le dessein de permettre à la société d'atteindre les objectifs qu'elle s'est assignée au profit de toutes les parties.

À travers le nom Arturo Bellezza, "nous honorons notre collègue, pionnier dans la réalisation de ce projet, qui nous a brutalement quittés le 16 janvier 2023", a expliqué Guido Busco lors de son allocution.