ALGER — Une convention-cadre a été signée, lundi à Alger, entre le ministère de l'Environnement et de la Qualité de la vie et celui de l'Industrie en vue de renforcer la coopération entre les deux secteurs en matière de transition vers une économie verte et durable.

La convention a été signée par la ministre de l'Environnement et de la Qualité de la vie, Nadjiba Djilali, et le ministre de l'Industrie, Sifi Ghrieb, en marge d'une Journée d'étude sur "les compétences dans le secteur du froid pour un avenir durable", organisée à l'occasion de la Journée mondiale du froid (26 juin).

L'événement s'est déroulé en présence de nombre de responsables, dont le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargé des Energies renouvelables, Noureddine Yassaâ, et le président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Mohamed Boukhari, ainsi que de représentants du Parlement et d'organisations patronales.

La convention vise à atteindre des objectifs communs, notamment l'amélioration de la performance environnementale des entreprises industrielles et le renforcement de l'économie circulaire au service de l'intérêt général, selon les explications fournies lors de la rencontre.

La convention prévoit, entre autres, l'encouragement de l'utilisation des technologies de production plus propre et de la création de groupements conjoints entre les entreprises industrielles pour développer des solutions innovantes en matière de traitement des déchets industriels, et le développement d'un mécanisme national commun pour mesurer l'empreinte carbone des produits nationaux destinés à l'exportation.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, Mme Djilali a précisé que cette convention constituait une étape importante vers une économie verte durable, en accord avec les engagements de l'Etat dans le domaine du développement durable, soulignant qu'elle permettra de coordonner les efforts de plusieurs établissements publics sous la tutelle des deux ministères pour allier croissance économique et protection de l'environnement.

L'adoption des normes environnementales internationales dans les activités des entreprises contribuera à améliorer la compétitivité des produits algériens sur les marchés extérieurs, a-t-elle ajouté, réitérant l'engagement de son secteur à accompagner ces entreprises dans ce processus.

Pour sa part, M. Ghrieb a mis en exergue l'importance de cette convention dans l'intégration de la dimension environnementale dans les politiques industrielles et le renforcement des capacités des entreprises nationales, en particulier les PME, à évoluer vers des industries intelligentes et durables basées sur des technologies innovantes à faible émissions.

Il a, en outre, fait savoir que le secteur industriel s'employait à promouvoir un nouveau modèle de production basé sur la réduction de l'empreinte carbone, l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion des technologies propres, tout en adoptant une politique d'importation de produits industriels éco-responsables, conformément à la vision de l'Algérie nouvelle en matière de développement durable, d'économie circulaire et de croissance propre.